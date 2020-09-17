〈美股盤後〉Fed 2023年底前不升息 美股三大指數收黑

週三 (16 日) 美國聯準會 (Fed) 宣布利率按兵不動、2023 年底前維持近乎零利率，激勵美股道瓊延續漲勢，但科技股拖累之下，道瓊收盤變化不大，標普、那指與費半等三大指數終場收黑。
美國聯準會 (Fed) 週三 (16 日) 宣布最新利率決定，維持接近零利率，預計 2023 年底前不會升息。
Fed 預測美國經濟自新冠危機中復甦的力道將加速，全年 GDP 萎縮 3.7%，遠優於 6 月份預測的衰退 6.5%。
聯準會主席鮑爾於記者會上表示，希望國會能提供更多刺激措施，但 Fed 並非沒有彈藥，Fed 擁有大量工具來刺激經濟。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2965 萬例，死亡數突破 93.6 萬例，美國累計確診超過 660 萬例，累計死亡數達 19.6 萬。
週三 (16 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 36.78 點，或 0.13%，收 28,032.38 點。
- 標普 500 指數下跌 15.71 點，或 0.46%，收 3,385.49 點。
- 那斯達克指數下跌 139.85 點，或 1.25%，收 11,050.47 點。
- 費城半導體指數下跌 23.65 點，或 1.07%，收 2,195.54 點。
五大科技巨擎全數淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.95%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.47%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.50%；臉書 (FB-US) 下跌 3.27%。
道瓊成分股多收紅。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.89%；Walgreens (WBA-US) 上漲 2.86%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.68%；波音 (BA-US) 上漲 2.43%；3M (MMM-US) 上漲 1.77%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.69%。
費半成分股表現不佳。美光 (MU-US) 上漲 2.36%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.67%；AMD (AMD-US) 下跌 2.88%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.74%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.73%。
台股 ADR 賣壓湧現。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.20%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.46%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.38%。
焦點個股消息
全球規模最大的物流公司聯邦快遞 (FDX-US) 收漲 5.76%。該公司上季獲利優於市場預期，營收年增 13.5%，為 193 億美元，每股純益為 4.87 美元，遠超出預期的 2.69 美元。
在股神巴菲特的加持之下，硅谷獨角獸 Snowflake 週三 (16 日) 締造軟體公司史上最大規模 IPO 紀錄，其掛牌首日股價大幅波動而一度停牌，收漲 111.61% 至每股 253.93 美元。
德意志銀行認為，特斯拉可能會在電池日上宣布擴大電池容量、改善電池效能並迅速降低電池成本，因此提高特斯拉目標價 33%，但該公司收跌 1.78% 至每股 441.76 美元，終結連續五個交易日收紅。
經濟數據
- 美國 8 月零售銷售月增率報 0.6%，預期 1.0%，前值自 1.2% 下調至 0.9%
- 美國 8 月零售銷售年增率報 2.6%，前值 2.7％
- 美國 9 月 NAHB 房市指數報 83.0，預期 78.0，前值 78.0
- 上週 EIA 原油庫存減 440 萬，前值為增加 203.3 萬桶
華爾街分析
EP Wealth Advisors 投資組合策略總監 Adam Phillips 表示：到 2023 年，利率很可能維持在零水平，但這並不能減輕對額外財政支持的需求。
Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 說：「雸準會將非常支持經濟，鮑爾希望國會更多刺激措施，但令人擔憂的是國會 (目前) 沒有給予進一步支持。