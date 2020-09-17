〈美股盤後〉Fed 2023年底前不升息 美股三大指數收黑

週三 (16 日) 美國聯準會 (Fed) 宣布利率按兵不動、2023 年底前維持近乎零利率，激勵美股道瓊延續漲勢，但科技股拖累之下，道瓊收盤變化不大，標普、那指與費半等三大指數終場收黑。

美國聯準會 (Fed) 週三 (16 日) 宣布最新利率決定，維持接近零利率，預計 2023 年底前不會升息。

Fed 預測美國經濟自新冠危機中復甦的力道將加速，全年 GDP 萎縮 3.7%，遠優於 6 月份預測的衰退 6.5%。

聯準會主席鮑爾於記者會上表示，希望國會能提供更多刺激措施，但 Fed 並非沒有彈藥，Fed 擁有大量工具來刺激經濟。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2965 萬例，死亡數突破 93.6 萬例，美國累計確診超過 660 萬例，累計死亡數達 19.6 萬。

週三 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 36.78 點，或 0.13%，收 28,032.38 點。

標普 500 指數下跌 15.71 點，或 0.46%，收 3,385.49 點。

那斯達克指數下跌 139.85 點，或 1.25%，收 11,050.47 點。

費城半導體指數下跌 23.65 點，或 1.07%，收 2,195.54 點。

標普 11 大板塊以資訊科技、通訊服務領跌，能源、金融領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎全數淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.95%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.47%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.50%；臉書 (FB-US) 下跌 3.27%。

道瓊成分股多收紅。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.89%；Walgreens (WBA-US) 上漲 2.86%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.68%；波音 (BA-US) 上漲 2.43%；3M (MMM-US) 上漲 1.77%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.69%。

費半成分股表現不佳。美光 (MU-US) 上漲 2.36%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.67%；AMD (AMD-US) 下跌 2.88%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.74%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.73%。

台股 ADR 賣壓湧現。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.20%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.46%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.38%。

焦點個股消息

全球規模最大的物流公司聯邦快遞 (FDX-US) 收漲 5.76%。該公司上季獲利優於市場預期，營收年增 13.5%，為 193 億美元，每股純益為 4.87 美元，遠超出預期的 2.69 美元。

在股神巴菲特的加持之下，硅谷獨角獸 Snowflake 週三 (16 日) 締造軟體公司史上最大規模 IPO 紀錄，其掛牌首日股價大幅波動而一度停牌，收漲 111.61% 至每股 253.93 美元。

德意志銀行認為，特斯拉可能會在電池日上宣布擴大電池容量、改善電池效能並迅速降低電池成本，因此提高特斯拉目標價 33%，但該公司收跌 1.78% 至每股 441.76 美元，終結連續五個交易日收紅。

經濟數據

美國 8 月零售銷售月增率報 0.6%，預期 1.0%，前值自 1.2% 下調至 0.9%

美國 8 月零售銷售年增率報 2.6%，前值 2.7％

美國 9 月 NAHB 房市指數報 83.0，預期 78.0，前值 78.0

上週 EIA 原油庫存減 440 萬，前值為增加 203.3 萬桶

(圖：Zerohedge)

華爾街分析

EP Wealth Advisors 投資組合策略總監 Adam Phillips 表示：到 2023 年，利率很可能維持在零水平，但這並不能減輕對額外財政支持的需求。

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 說：「雸準會將非常支持經濟，鮑爾希望國會更多刺激措施，但令人擔憂的是國會 (目前) 沒有給予進一步支持。