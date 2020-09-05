「最壞的時刻還沒到來」美國年底將有逾 41 萬人死於新冠

週五 (4 日) 華盛頓大學衛生指標與評估研究所 (IHME) 預估，美國新冠疫情最壞的時刻還沒到來，今年底美國新冠累計死亡數將翻倍，超過 41 萬人。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2630 萬例，死亡數突破 86.9 萬例，美國累計確診超過 615 萬例，累計死亡數達 18.6 萬。

華盛頓大學衛生指標與評估研究所 (IHME) 週五發布最新模型預測，秋冬季節來臨，到今年年底，美國將最可能錄得超過 41 萬例的新冠死亡數。

IHME 基於不同的假設發布最好、最壞和最有可能的情況。目前測出，最可能出現的情況是，明年 1 月 1 日前，新冠肺炎將導致美國超過 41 萬人死亡。

最壞的情況是，如果各州大力放鬆對新冠疫情的控制，放鬆限制和口罩命令，人們無視公共衛生指南，屆時美國將有多達 62 萬人死亡，而最好的情況是，假設美國普遍使用口罩，預計至今年底美國累計新冠死亡將達 28.8 萬人。

美國每日新增死亡數與七日平均死亡數。(圖片：翻攝 CNBC)

IHME 主任 Christopher Murray 稱：「最糟糕的還在後頭。我不認為這是一個意外，儘管現在出現自然的趨勢，疫情可能正在趨緩，因為我們處於北半球的夏季。」

Murray 相信，政府政策和公眾遵循程度將決定今年秋冬有多少人死於新冠。這種病毒和其他冠狀病毒一樣，有季節性因素，將在今年晚寒冷的北方氣候地區傳播。

Christopher Murray 解釋，北半球天氣轉涼，人們會在新冠病毒更容易傳播的室內度過更長的時間，從而使死亡人數居高不下。

Murray 於一份聲明中說：「我們正面臨著一個即將來臨的致命 12 月，尤其是在歐洲、中亞和美國。科學是明確的，證據是無可辯駁的，戴口罩、保持社交距離以及限制對防止病毒傳播至關重要。」

美國自 7 月下旬達日新增 7 萬多例峰值以來，單日新增確診數已有所下降，但近期似乎再次回升到超過 4 萬例的水準，隨著秋冬季節開始，美國疫情狀況開始出現惡化的跡象。