阿斯利康暫停疫苗試驗 世衛：這敲醒了警鐘

週三 (9 日) 英國阿斯利康 (AstraZeneca) 疫苗試驗緊急喊卡，受測者於臨床試驗中疑似發生副作用，導致安全擔憂浮出水面，世界衛生組織 (WHO) 週四 (10 日) 回應，這敲醒了警鐘。

受此消息影響，英國製藥巨頭阿斯利康 (AZN-US) 週四續跌 1.08% 至每股 53.07 美元，連續兩個交易日收黑。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2780 萬例，死亡數突破 90.4 萬例，美國累計確診超過 636 萬例，累計死亡數達 19 萬。

英國阿斯利康 (AstraZeneca) 和牛津大學合作開發的疫苗週三暫停了最後階段的臨床試驗，主因是患者出現無法解釋罕見疾病 (橫貫性脊髓炎)，這可能與該疫苗有關，也可能與之無關。

世衛組織首席科學家斯瓦米納坦 (SoumyaSwaminathan) 週四回應，我認為這也許是一個警鐘或一個教訓，讓人人意識到研究和臨床過程有起有落，而我們必須為此做好準備。

瓦米納坦稱，大家沒有必要對這一消息過度氣餒，這些事情確實會發生，這是很好的臨床實踐，因為在任何臨床試驗中，安全性是最重要的，如果是輕微的副作用，就需要採取措施，如果有嚴重副作用，臨床試驗就停止，這都是正常的程序。

英國阿斯利康 (AstraZeneca) 疫苗試驗緊急喊卡 (圖片：AFP)

外媒援引消息人士報導，阿斯利康 (AZN-US) 最快可能在下周重啟其暫停的疫苗試驗。阿斯利康首席執行長索裡奧 (Pascal Soriot) 堅稱，若試驗很快恢復，該公司有望在年底前取得疫苗結果。

新冠引爆全球巨大的經濟和社會動盪，各國政府、企業正迫切希望結束新冠疫情，正加速研發疫苗。

世衛緊急事件規劃執行主任 Mike Ryan 稱：「發現並批准新冠疫苗不是企業間的競賽，也不是國家之間的競賽，這是一場與時間的競賽、一場與病毒的競賽、一場挽救生命的競賽。」