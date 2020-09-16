〈美股早盤〉主要指數早盤開高 市場等待Fed利率決議

美股主要指數週三 (16 日) 高開，道瓊工業指數開盤漲逾 80 點或 0.30%，那斯達克指數漲 0.31%，標普 500 指數連續第四天上漲，漲幅 0.37％，費半漲 0.51％。

Fed 即將在台北時間週四 (17 日)2:00 公布最新利率決議，針對經濟展望給予明確指導，這也是 Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 在今年全球央行年會上宣布「平均通膨目標」政策框架以來的首次利率會議，多數分析師預計，Fed 將繼續維持鴿派立場。

經濟數據方面，美國商務部公布最欸新零售銷售數據，8 月零售銷售增幅略為放緩，月增 0.6%，低於市場預期的 1%，前值則自 1.2% 下調至 0.9%；年增率報 2.6％，前值 2.7%。

截至台北時間週三 (16 日)21 時許：

道瓊指數上漲 58.63 點或 0.21%，暫報 28054.23 點

那斯達克上漲 34.91 點或 0.31%，暫報 11225.23 點

標普 500 上漲 12.50 點或 0.37%，暫報 3413.70 點

費半上漲 11.37 點或 0.51%，暫報 2230.56 點

台積電 ADR 上漲 0.26% 至每股 86.07 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.661%

紐約輕原油上漲 2.72% 至每桶 39.32 美元

布蘭特原油上漲 2.47% 至每桶 41.53 美元

黃金上漲 0.84% 至每盎司 1982.80 美元

美元指數下跌 0.26% 至 92.84 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

FedEx(FDX-US) 早盤上漲 4.55％，至 247.43 美元。

2020 財年 Q1 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 193 億美元，年增 13.5%，高於市場預期的 175.5 億美元

淨利報 12.8 億美元，年增 60%

稀釋後 EPS 報 4.87 美元，高於去年同期的 3.05 美元，高於市場預期的 2.69 美元

通用汽車 (GM-US) 早盤上漲 2.88％，至 32.49 美元。

外媒報導稱，通用汽車即將宣布一項計畫，即生產自主設計的電動車驅動系統和馬達，幫助該公司在轉向全電動產品時，能夠進一步提升生產效率。據《路透社》報導，該項自主設計系統稱為「 Ultium Drive」。

波音 (BA-US) 早盤下跌 1.09％，至 161.70 美元。

美國眾議院運輸委員會週三 (16 日) 發布長達 238 頁的報告，揭露引發波音 737 Max 兩起致命空難事件的相關細節。

運輸委員會指出，導致空難因素包含波音設計疏失、政府監管漏洞，並指控波音及美國航空管理局 (FAA) 嚴重缺乏透明度。

每日關鍵經濟數據：

美國 8 月零售銷售月增率報 0.6%，預期 1.0%，前值自 1.2% 下調至 0.9%

美國 8 月零售銷售年增率報 2.6%，前值 2.7％

(圖：Zerohedge)

台北時間晚間 22:00 將公布美國 9 月 NAHB 房市指數，預期 78.0，前值 78.0

台北時間晚間 22:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值為增加 203.3 萬桶

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 首席投資長 Mark Haefele 表示：「央行離用盡彈藥還有一大段距離，投資人在股票多頭部位應處於有利位置。」

ED&F Man Capital Markets 分析師 Edward Meir 表示，市場將關注 Fed 是否調整措辭，可能和一段時間內維持低利率水平相關，或是和通膨有關。

儘管如此，ED&F Man Capital Markets 認為，在美國經濟轉向前，Fed 不太可能使用非常確定的語言。

Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 表示：「我不認為 Fed 對於支撐股市感到擔心，但他們會對長期以低利率支撐經濟感到擔憂，不過，Fed 的政策可能是股市持續走強的最大驅動力。」