在英國通過疫情期間支持餐飲業的計畫刺激下,造成飲食價格下挫,也使上個月的通貨膨脹率降至近 5 年來最低。

英國統計局 (ONS) 週三 (16 日) 公布,8 月份 CPI 年增 0.2%,是 2015 年 12 月以來最小增幅,比 7 月份的 1.0% 的增幅大幅放緩,但此一數據仍略高於經濟學家預期的 0.0% 成長。

英國政府上個月推出「吃外食救經濟 (eat out to help out)」計畫,提供民眾每週一至週三,上餐廳吃飯每人最高 10 英鎊的補助。雖然這是導致通膨率異常大幅下降的原因之一,但受疫情打擊,即將到來的失業率上升,預計也會繼續抑制通膨。

上飯店和咖啡館的價格,與去年 8 月相較下降了 2.6%,是自 1989 年有記錄以來首次下降。此外,機票價格下跌,服裝價格的漲幅低於正常水準,均推動通膨走弱。

KPMG 首席經濟學家 Yael Selfin 指出,預計 9 月份通貨膨脹率將初次反彈,但隨著「吃外食救經濟」計畫結束,整體通貨膨脹率可能仍將遠低於央國央行的目標。

經濟學家預計,在失業率急劇上升及復甦放緩之下,將促使英國央行在年底之前繼續注入更多刺激經濟措施。