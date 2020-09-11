英國脫歐後第一項重大貿易協議：99%英輸日商品免關稅

英國和日本週五 (11 日) 宣布，雙方已達成原則性貿易協議，未來 99% 的英輸日商品將能免除關稅，有望達成英國脫歐後第一項重大貿易協議。

英國政府表示，根據該協議，對日本進口的 99% 英國商品將免於關稅，使該國對亞洲國家的年度貿易總額增加 152 億英鎊。

英國國際貿易大臣 Liz Truss 於聲明表示：「這是我們脫歐後第一筆重要的貿易協議，對於我方來說，這是一個歷史性的時刻。」

Truss 表示，與日本的貿易談判是在充滿挑戰的情況下進行，協議中的數位及數據條款，皆為英國金融科技公司帶來更好的資訊流通及金融市場准入，程度遠超過歐盟及與日本簽訂的條款。

此外，日產汽車 (Nissan) 和日立 (Hitachi ) 在內等在英國的主要日本投資方，將受惠於協議中的關稅調降以及較簡易的監管程序。

她認為，這筆交易對於英國加入跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議 (TPP)，以及邁向現代化自貿協議網路中心來說，為相當重要的一步。

「這是一次非常艱難的談判，但我們能夠在 3 個月內達成原則性協議，進度相當驚人。」日本外務大臣茂木敏充指出，此項協議將允許英國和日本企業在英國退歐後保持業務連貫，為日本帶來更多投資機會，並表示希望貿易協議能夠在明年 1 月生效。

達成原則性協議後，接下來，兩方政府將向各自國會提交貿易協議，盼能趕在年底前通過，於明年 1 月上路。