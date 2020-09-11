英國7月經濟成長月增6.6% 略低於預期

英國經濟 7 月取得強勁增長，得益於防疫限制措施放鬆，但失業人數增加以及出現無協議脫歐的風險，仍威脅經濟前景。

英國國家統計局 (ONS) 週五 (11 日) 發布數據，初估英國經濟 7 月 GDP 月增 6.6%，略低於預期值 6.7%。英國經濟成長在 4 月寫下創紀錄的 - 20% 之後，逐步見到復甦，5 月為成長 2.4%，6 月增長 8.7%。

7 月 GDP 若與去年同期相比，為年減 11.7%，差於預期的年減 11.4%。比起今年 4 月的低點，則高出 18.6%，但比疫情前今年 2 月的水準，要低 11.7%。

ONS 經濟統計主管 Darren Morgan 表示，自疫情爆發以來，英國經濟在大幅萎縮後一直穩步復甦，但仍需彌補近一半的 GDP 損失。

Capital Economics 英國經濟學家 Thomas Pugh 表示，儘管 7 月份的成長幅度不如 6 月份，但由趨勢來看，在第 2 季創紀錄的大跌 20.4% 之後，第 3 季有預計出現破紀錄的高成長。

Pugh 指出，7 月的數據可能是最後 1 個月見到大幅成長，全面復甦預計要到 2022 年初才能實現，因此，英國央行料仍將進一步擴大寬鬆，至約 2500 億英鎊。