英國工黨反對！Nvidia 收購安謀恐遇阻

英國主要反對黨工黨 (Labour Party) 週五 (11 日) 要求英國政府關注 Nvidia 收購安謀一案，因為安謀收購案並不符合公共利益。

受此消息影響，Nvidia 週五股價下滑 1.20% 至每股 486.58 美元。

英國反對黨工黨週五 (11 日) 稱，安謀收購案不符合公共利益，批評執政的保守黨未能保護英國晶片設計巨擘安謀免受海外科技巨頭併吞。

安謀在全球擁有 6,000 名員工，其中 3,000 名在英國。工黨黨魁米利班德 (Ed Miliband) 警告說，如果一家美國企業收購英國安謀，最終會導致英國的就業機會流向海外。

英國政府發言人回應，英國政府正密切關注擬議中的收購案，如果我們認為收購可能對英國構成威脅，英國政府會毫不猶豫地進一步調查此事。

2016 年時，軟銀以溢價 43% 的價格收購安謀，金額約 320 億美元。但在軟銀願景基金大賠，財務拮据之下，軟銀集團 (Softbank) 創辦人孫正義考慮將安謀出售。

美國晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 有意收購日本軟銀集團旗下晶片設計公司安謀 (ARM)，收購規模可能高達 400 億美元，遠高於之前軟銀收購的金額。

截稿前，安謀拒絕給予置評，Nvidia 尚未回應置評請求。