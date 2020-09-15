〈房產〉全台六大科學園區近三年周邊房價 僅內科下滑

房仲業者統計，全台主要科學園區房市熱區近三年房價變化，以台積電 (2330-TW) 設廠的竹科、中科和竹南科學園區，近三年都有明顯漲幅，其中以竹科的關埔重劃區最威，漲 6.2%，其次是中科水掘頭商圈成長 4.7%，以及頭份尚順商圈漲幅 4.1% 居第三，但統計只有內湖科技園區周邊下跌。

全台六大科學園區中，統計三年來僅內科周邊房價下跌，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，內科劍南路站美麗華生活圈，周邊高價宅林立，其中有不少是商業住宅，因有違規使用爭議，因此單價下跌，不過台北市計畫讓住戶繳回饋金後就地合法，可望讓未來周邊房市回歸正常。而港墘站也是內科成熟生活圈，周邊新案少，優質大樓多半惜售，公寓交易多，讓平均單價看似下滑，不過整體房價仍是穩定成長。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，竹科爲台積電的起家厝，奠定台灣在國際上的晶圓代工地位，更帶動台灣經濟動能與房市熱絡，關埔重劃區不敗的主要關鍵，出於就業人口聚集與高家庭所得，新竹拿下科學園區房市漲幅王，前一波高點，平均房價落在每坪 24.6 萬元，目前以逼近每坪 26 萬元均價水準再破前高，足見台積電聚落效應推升房價效果。

台灣房屋關埔直營店店長甘坤鑫表示，目前竹科就業人口約 15.5 萬人，加上關埔重劃區是最靠近新竹科學園區的重劃區，加上交通便利，有國道 1 號與 68 快速道路，以及台鐵捷運化的新莊車站，關埔生活機能便利，有星巴客、麥當勞、迪卡儂等連鎖企業進駐，其中以好市多最具指標，平、假日都有許多大量人潮用餐、採買，關東市場亦能滿足日常採買，吸引許多知名建商推案，包括興富發 (2542-TW) 集團竹科悅揚、竹科潤隆、富宇富春居等、以及最具吸引力的是關埔重劃區內的光武國中、關埔國小，是許多家長指名的搶手學區；另外介壽路重劃區目前每坪推案價 31 萬~ 37 萬元間，也是竹科人購屋熱選區之一。

3 年來房價漲幅 4.7% 位居第二的中科水掘頭商圈，台灣房屋嶺東園區加盟店店東陳裕方表示，水掘頭商圈以西屯路三段與永褔路為主，住家屋齡 20 年左右大樓最多，每坪房價在 18-22 萬元間，坪數在 40-45 坪，2+1 房車與 3 房車為區域主力，總價 700 -1500 萬元；屋齡 10 年內平均房價在 25~30 萬元，3-4 房車坪數約在 40~70 坪，總價落在 1000~2000 萬元，因近中科、東海大學與澄清以及台中榮總兩大醫院，因此工程師、教師以及醫師三師聚集成為主力買屋族群。

拿下第三名的頭份中央路的尚順商圈，江怡慧表示，竹南科學園區至 2020 年 06 月已有 60 家廠商進駐，員工人數約 1.18 萬人，複製竹科成功模式，目前竹南房市已原有群創 (2409-TW)、環球晶 (6488-TW)、中美晶 (5483-TW 等等大廠帶動下，2018 年時前平均房價已有每坪 14.8 萬元水準，今年來到每坪 15.4 萬元，漲幅達 4.1%，江怡慧表示，台積電新廠區啟用後，大量就業人口挹注，將對當地房市注入強心針，利多持續加持，當地產業升級，對於竹南、頭份房市將會有新一波推升。