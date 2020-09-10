〈房產〉商用不動產熱 台中今年上半年商業類建照面積已超越去年全年

今年上半年不僅房屋買賣移轉增溫，商用不動產開發案更加速進行中，內政部 2020 年上半年核發建照中，商用不動產開發面積明顯成長，六都中以雙北成長幅度較高，值得關注的是，台中市商業類建照在上半年核發面積，已遠超越 2019 年全年。

台中近期被建商炒熱加上企業陸續至台中設立據點，進而帶動百貨、飯店業者看好台中消費市場，台中建照核發商業類面積與去年同期成長近 5 倍，未來將有「洲際娛樂商城」、「三井 lalaport」、「三井台中港二期」等商場開幕，為台中增添話題性。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產公司總經理柯宏安表示，外商來台及產業龐大的需求，造成北市頂級辦公一位難求，開發商及壽險業紛紛投入搶地行列，以內湖、北投、南港土地交易規模最有感，為重要發展區域，使得台北市上半年辦公類核發面積與去年同期相比成長一倍。

而新北市受到捷運環狀線開通，貫穿各大重劃區及工業區，吸引建商搶近工業土地，也造成 2020 年上半年新北工業類建照核發面積創下有紀錄以來的新高，顯現廠辦化趨勢越來越明顯。

新北市中，中工 (2515-TW) 在土城打造 AI 智慧產業園區，將興建 4 棟地上 17 層、地下 5 層立體化廠房，預計 2023 年完工；另外，華固建設 (2548-TW) 去年以 20.55 億元買下新莊區建國段 4000 多坪的工業土地也在今年拿到建照，未來將興建地上 12 層、地下 2 層的廠辦大樓。

總經理柯宏安表示，今年土地及商用不動產市場交易持續增溫，建商除了投資土地外，在工業地產也可看到建商身影，像是長虹建設 (5534-TW) 以 61.39 億元買下土城區大安段土地，未來將興建辦公大樓，成為今年建商投資工業地產金額最大的一筆。壽險業也成為 2020 年主力買方，主要交易以台北為主，除以往投資土地及地上權外，王朝酒店交易也成壽險業投資旅館單筆金額新高。在全球疫情尚未取得有效控制，資金回流需求將持續醞釀，大型企業投資意願可望再度提升。