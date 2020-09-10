〈房產〉8月住展風向球指標分數再創今年高

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，8 月分數來到 34.9 分，比 7 月的 34.4 分略增 0.5 分，分數連績 6 個月上揚，且續創今年以來新高，對應燈號則已連續 4 個月站穩黃藍燈，住展指出，風向球六大構成項目中，預售屋供給、議價率與成交組數等三項分數上升， 8 月北台灣預售屋推案量高達 800 億元，創下今年單月新高。

住展研發長何世昌表示，今年房市復甦力道比預期來得強，民俗月的房市買氣依然很旺，以致出現建商搶推案、民眾搶買房的狀況。

由於市場買氣高漲，讓建商信心滿滿，推案信心飆上高峰，8 月北台灣預售屋推案量高達 800 億元，創下今年單月新高。其中，案量達 15 億元以上的指標建案為台北市 - 中山「東騰界」與「中山里仁」、松山「永陞鳳翔」、南港「UMAKE 旗艦企業總部」和「遠雄宜進 I-CITY」；新北市 - 板橋「忠泰本質 」和「新濠一川」、新店「黎明翡翠」、土城「金城舞 5 - 京都花園」、三重「及福樂の町」；桃園市 - 中壢「路易威登」、「威均京鑽」、「旅時光」及「青上之河」、桃園「着東騰」、「璟都巴黎」與「昭揚天御」等案。

住展指出，8 月新成屋因為有交屋、入厝，易受民俗月衝擊，新釋出的供給量降至 300 多戶， 案量達 15 億元以上的指標建案為台北市 - 內湖「聯虹識野科技大樓」、新北市 - 土城「長群享享 - 日荷」等案。

從 8 月推案來看，很明顯可以看到，地產業者先前積極買地布局興建商、廠辦，現在商、廠辦已經開始冒芽，推案量逐步成長。光是 8 月的北市廠辦推案量就逼近 120 億元。

何世昌指出，房市復甦力道強勁，尤其投資、置產族群出手快狠準，不少建案在潛銷階段就已被買走泰半戶數，因為房子太好賣，建商控價心態愈發強勢，買方殺價空間持續縮小。