〈房產〉Google投資台灣三大地區 周邊房價漲勢彰濱線西區商圈最猛

Google 再度擴大在台投資規模，繼彰化與台南之後，雲林斗六也雀屏中選，日前大手筆購入位於「雲林科技工業區」內的 6 萬坪土地，房仲業者統計，Google 在彰濱工業區旁的線西區商圈，從 2013 年 Google 設廠，房價就從 2013 年每坪 8.9 萬元逐年爬升至今年 15.7 萬元，7 年間漲幅高達 76.4%。

台灣房屋集團趨勢中心統計，Google「彰濱工業區線西區」、「台南科技工業園區」、「雲林科技工業區」三廠區，以及 Google 將遷駐的板橋遠東通訊園區企業總部，周邊宜居熱門生活圈的房市行情，彰濱工業區旁的線西區商圈，從 2013 年 Google 於設廠，房價從 2013 年每坪 8.9 萬元逐年爬升至 2020 年為 15.7 萬元，7 年間漲幅 76.4%，機能更成熟的和美商圈，則從每坪 11.6 萬元上漲至 16.6 萬元，漲幅達 43.1%。台南科工區周邊商圈年漲最高為 5.8%，至於板橋 Google 總部附近的仁愛新村目前僅小漲 1.5% 左右。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年包括台積電 (2330-TW)、Google 等大廠都陸續投資南台灣，除了設廠土地成本較低廉，對 Google 來說，資安問題以及低廉的水電成本都是主因。彰濱工業區資料中心位於市郊，工程師租屋需求帶動了透天隔間套房產品需求，因基期低，7 年間的房價漲幅 4-7 成，突顯谷歌大神的魅力。

台灣房屋彰化和美加盟店店東凌蔚菁說，彰濱工業區周邊受惠於租賃需求旺，不只企業包下整棟透天做為員工宿舍，上班族自行租屋量也大，熱門生活圈已經全租滿了，以線西及和美來說，5-6 坪套房僅約 6-7000 元，租金比前兩年上漲 2 成左右，仍供不應求，而 4-5 房中古透天厝，租金每月 2.5 萬元，投報率約 2.5-3.3% 左右，吸引了不少投資客買透天，來轉當包租公，收租抗通膨。

張旭嵐指出，就業市場是否能帶動房市，關鍵在於聘用人力的需求，板橋遠東通訊園區 Google 新總部辦公室落成後，上千名員工將於今年底陸續進駐，再加上今年新徵的數百名人力，周邊房市租售需求可望受帶動。

台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝說，遠東園區周邊物件選擇多元，仁愛新村公寓坪價約 30-35 萬元，在生活採買上都很方便，交通以公車以及機汽車自駕為主，而往亞東捷運站、愛買商圈附近，亞東醫院對面大樓均價為每坪 40-56 萬元，近期成交量都有不錯表現，另外，府中捷運站一帶，距離園區約 10 分鐘車程，生活機能佳，中古大樓單坪價 44-65 萬元，公寓則為每坪 36-40 萬元，都是機能完整的生活圈。

此外，尚在興建中的 Google 台南資料中心，位於安南區的台南科技工業區，雖然尚未正式進駐，周邊生活圈房價已呈微幅上漲趨勢，安南區房價年漲 5.8%，北區則是 2.8%。

台灣房屋台南湖美加盟店店東林裕傑表示，距離科工區 10 分鐘車程的九份子重劃區，是台南近年備受矚目的重劃區，鄰近市中心，交通往來便利，讓不少建商選擇在此插旗，新透天建案總價約 1500 萬起跳，遠雄建設也選在九份子，預計興建 38 層台南最高的景觀住宅大樓；林裕傑指出，如果預算多一點，訴求生活機能更優渥，可沿著台 17 線往南到北區，北區的湖美社區是台南的高級住宅區，透天總價則到 3-4000 萬元，而文元國小周邊鄭仔寮重劃區則是大樓林立，2-4 房坪價約 25-30 萬元左右。

雲林科技工業區周邊，斗六棒球場及斗六車站商圈，目前每坪約 15 萬左右。台灣房屋斗六日榮加盟店店東黃浩峰說，不少地主屋主已經看好房市行情，以位屬蛋黃區的斗六棒球場，周邊新建案多，電梯別墅總價約 2000 萬元，僅隔一條路的火車站後站一帶，屬早期市區新建案少，中古 30 年透天總價約 8-900 左右，國際企業進駐雲林，是否會進而帶動房市，實際人力需求多寡也是評估要素之一。