〈房產〉房市928檔期全台新推建案逾5000億元 台中推案量最大年增近2成

台灣防疫有功，在剛性需求出籠下，房市交易受影響不大市調機構統計，今年房市 928 檔期推案量依舊維持於 5000 億元之上的高水位，預估全年度推案量有將突破 1 兆元，台中推案漲幅最大，與去年同期相比有近 2 成的成長。

台中今年 928 檔期正經歷「猛長期」成長近 2 成，是六都之中成長幅度最高的縣市，不少總銷破 50 億元的建案進場，且不約而同都打出低首付、低月付等優惠專案，像是位於南屯嶺東建功重劃區的「菁科 2MAX」總價 800 萬元起，現有訂金 3 萬元、月付 5000 元的購屋方式，另外麗寶集團 928 檔期分別在烏日、北區一口氣推出超過 100 億元量體，其中鄰近一中商圈的「微笑之心」並打出訂金 2 萬元起就能入手。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計今年六都、新竹縣市 928 檔期推案量，雖與去年同期相比略跌 4%，仍守住 5000 億元之上的量體，相較之下北台灣 928 檔期推案略顯保守，如首善之都台北市因疫情難測百億大案消聲滅跡，與去年同期相比量縮超過 2 成，最大量體為總銷 60 億元的「萬企大業」超過 1000 坪基地、近捷運北投站，規劃中大坪數產品。

新北市則是江翠北側重劃區大爆量的帶領下，有突破 1600 億元的水準，光是江翠北側單一重劃區就有約 250 億元的案量，且不乏有潤泰 (9945-TW)、愛山林 (2540-TW)、信義 (9940-TW) 開發等品牌建商加入戰局，另外，另一指標大案就是新店「合環機構寶橋路都更案」，總銷約 2 百億元，超過兩千坪基地面積，預計規劃 42 層超高層建築，29~76 坪產品，市場預期開價上看 8 字頭。

桃竹部分也是重劃區表現亮眼，桃園中路重劃區上半年銷售多打價格肉搏戰，如今多數新案已進尾聲，今年 928 檔期品牌建商搶進，包括百川、昭揚等在地品牌都進場，且多規劃 3-4 房產品，因此主力總價帶落在 1500 萬元以上；新竹縣竹北市今年檔期最受矚目的莫過於縣三重劃區的「竹風 QMAX」打出每坪開價 40 萬元，價格不算親民，不過頂著大陸工程首次到竹北營造的光環，建商信心十足。

南台灣部分，台南 928 檔期雖量縮超過 25%，主要是今年推案多集中在蛋白區塊，單一個案總銷不如以往的亮眼，不過還是有重點推案區域，達麗 (6177-TW) 及晶悅國際都在歸仁高鐵特區推案，開價接近 2 字頭，在周邊建設題材及就業人口剛性買盤支撐，尚未開賣反應熱烈預約組數已上百組，未來發展可期。

高雄今年推案量略漲約 3%，市場表現穩定，在地知名建商京城建設今年也在農 16 特區推出該區目前唯一的純商辦大樓「京城 PARK TOWER」鎖定中美貿易戰、疫情影響回流的台商客群，住宅產品則有指標案刷新周邊新案開價，左營南門圓環地區舊屬眷村改建區，以往多為預售案，永信建設 (5508-TW) 在此推出首場成屋案「翡翠流域」，成屋銷售加上附近台鐵地下化建設利多，成交將突破 2 字頭。