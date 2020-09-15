〈美股早盤〉蘋果、微軟領漲 道瓊開盤漲逾180點、標普500指數連三紅

蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 領銜下，美股道瓊工業指數週二 (15 日) 開盤漲 182 點或 0.66%，標普 500 指數連三紅，上漲 0.8％，那斯達克指數開盤漲 127 點或 1.15%，費半漲 1.23％。

標普 500 指數連續第三天上漲，主要科技股特斯拉 (TSLA-US) 開盤漲逾 4.4%、蘋果漲 2.3%、Nvidia(NVDA-US) 漲 1.8%，持續推動那斯達克指數走揚。

美國聯準會 (Fed) 利率決議和美國零售銷售等重磅消息發布前夕，美元兌離岸人民幣創下 2019 年 5 月以來新低，至 6.77。

市場分析認為，美元拋售壓力走升，除了和 Fed 的寬鬆政策前景有關外，中國最新公布的 8 月工業、零售銷售等經濟數據優於預期，加上疫苗利好，在一定程度上刺激市場風險情緒，進而帶動美元走低。

中國國家統計局數據顯示，中國 8 月零售銷售年增 0.5%，優於預期 0% 和前值 - 1.1%，為今年以來首度正成長。

美國經濟數據方面，Fed 公布美國 8 月工業產出月增率報 0.36%，大幅低於修訂後前值 3%，以及市場預期的 1%。

截至台北時間週二 (15 日)21 時許：

道瓊指數上漲 186.87 點或 0.67%，暫報 28180.20 點

那斯達克上漲 127.54 點或 1.15%，暫報 11184.19 點

標普 500 上漲 26.67 點或 0.79%，暫報 3410.21 點

費半上漲 26.79 點或 1.23%，暫報 2208.54 點

台積電 ADR 上漲 1.39% 至每股 81.62 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.681%

紐約輕原油上漲 0.91% 至每桶 37.60 美元

布蘭特原油上漲 0.76% 至每桶 39.91 美元

黃金上漲 0.76% 至每盎司 1978.60 美元

美元指數下跌 0.16% 至 92.915 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Nikola(NKLA-US) 早盤下跌 5.72％，至 33.74 美元。

在做空機構 Hindenburg Research 指控 Nikola 造假後，消息人士表示，美國證券交易委員會 (SEC) 將對 Nikola 啟動調查，評估該公司在業務前景方面是否有欺騙投資人的疑慮。

針對做空機構指控，Nikola 週一發布聲明反駁，稱其中存在數十個不正確的指控，但並未反駁關於 Nikola 電動卡車宣傳影片造假的質疑。

BioNTech(BNTX-US) 早盤上漲 1.69％，至 68.62 美元。

BioNTech 週二 (15 日) 宣布自德國政府獲得 3.75 億歐元資金，以支持新冠肺炎候選疫苗的研發作業。

BioNTech 表示，將利用德國聯邦教研部 (BMBF) 資金來推進候選疫苗 BNT162 的開發計畫，該項計畫分別和輝瑞 (Pfizer) 和上海復星醫藥進行合作。

BP(BP-US) 早盤上漲 1.56％，至 20.14 美元。

英國石油公司 (BP) 週二 (15 日) 宣布，將與微軟 (MSFT-US) 建立戰略合作夥伴關係，以促進能源系統的數位轉型，推動兩家公司的零碳排放目標。

根據合作協議，BP 將在美國、歐洲和拉丁美洲等地向微軟提供可再生能源，幫助其實現 2025 年的綠色能源目標，此外，BP 還將延長使用微軟 Azure 雲端服務。

每日關鍵經濟數據：

紐約 Fed 9 月製造業指數報 17%，預期 4.4%，前值 3.7%

美國 8 月工業產出月增率報 0.36%，預期 1.0%，前值 3.0%

美國 8 月工業產出月增 0.36%，年減 7.73%，落後於市場預期 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

貝萊德 (BlackRock) 策略師 Elga Bartsch 表示，風險資產經過數月穩步增長，市場動盪正在恢復，估值已經推升了，未來我們將會看到更大的波動，尤其當美國大選即將到來。

Avatrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「交易員對於中國經濟數據改善感到信心十足，自疫情爆發以來，中國零售銷售額首次恢復增長。」