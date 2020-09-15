BP宣告石油需求去年已觸頂！能源股輸贏家出列

英國石油 (BP-UK) 週一發布年度報告，指出石油需求很有可能在 2019 年已經到達頂峰，接著會在未來數十年長期走下坡。在這股趨勢下，分析師建議，投資者最好的操作方式就是將整體對能源的曝險壓在低檔，且押注在資金最雄厚的大型股。

新冠疫情導致石油和天然氣用量大幅下滑，加速這個下坡的開端走勢。英國石油列出 3 種可能的發展劇本，而石油需求在其中 2 種情況均不可能再恢復。至於第三種情況，石油需求基本上將在未來幾年間都持平，之後也將下降。

英國石油的年度《能源展望》報告提到，「石油和天然氣雖然還有數十年的時間受世界所用，但隨著社會擺脫對化石燃料的依賴，石油和天然氣將面臨越來越大的挑戰。」

該預測更有力證明，即使依賴石油和天然氣生產的公司，在未來幾年也開始面臨消耗量大幅下降。投資者不會將錢砸入夕陽產業，因此像英國石油這一類企業已經開始推動業務模式轉型，例如英國石油上週宣布將投資 11 億美元與挪威國家石油公司 Equinor (EQNR-US) 合作開發美國海上風力發電項目，此外，今年初英國石油也宣布將業務轉型，在 2050 年前實現零碳排放。

雖然石油需求究竟何時觸頂依然眾說紛紜，但分析師普遍預期未來 10 年內會面臨這件事，英國石油的預期之所以令人訝異，主要是因為需求去年已經達到顛峰。

在英國石油最激進的劇本下，到 2050 年時，液體燃料的每日消耗量可能從去年 1 億桶下降至 3000 萬桶低點；最不激進的劇本下，即「一切照舊」，石油需求將持平約莫 20 年，之後到 2050 年時下降至每日 9500 萬桶。

報告指出，在這樣情形下，唯有印度、部分亞洲和非洲對液態燃料的需求會持續增長，但這增長程度遭已開發經濟體消耗量需求下滑趨勢所抵消。

一些分析師認同英國石油的預期，但也有一些分析師預警這過程仍充斥許多未知數。

Edward Jones 分析師 Jennifer Rowland 形容英國石油的預測「真的有可能。」 她認為疫情過後，可能會有許多人改變慣有的能源消耗方式，例如會有更多人選擇遠端工作，或者縮減乘坐飛機旅行的時間，從而減少能源消耗。

但也有分析師指出不同方向的發展，包括大眾可能偏向搬至郊區，提高通勤必要，且可能會偏好使用自家車，而避開大眾交通工具，進而增加能源消耗。

Rowland 認為，在石油和天然氣使用量慢慢縮減的趨勢中，投資者最好的操作方式就是將整體對能源的曝險壓在低檔，且押注在資金最雄厚的大型股，例如美國的雪佛龍 (CVX-US)、法國的 Total (TOT-FR)。

Rowland 表示，這些大公司有強大的資產負債表，可以在同業縮減派息時，繼續挺著派發股息，也因為其資產負債表強勁，有能力度過業務轉型期並撐到能獲利的再生能源模式，所以擁有多條業務線的整合型石油天然氣公司應能存活下來。