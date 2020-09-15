分析師：未來美股將有數波回檔潮 將呈現爬樓梯式走勢

近期美股走勢震盪，在過去六個交易日中，標普 500 指數修正了 7%。 對此，Canaccord Genuity 首席市場策略師 Tony Dwyer 表示，股市在 9 月份的拉回，很可能是回檔潮的第一波，未來還可能出現最多 7% 的回檔，隨後迎來歷史新高。

Dwyer 表示，美股很可能會爬樓梯式 (stair-step) 的走升，類似 2009 年擺脫全球金融海嘯後的情況。未來美股還會出現幾波 3% 至 7% 的回檔潮，美股走勢也將受到美國大選和市場權重指數漲幅所影響。

Dwyer 也表示 8 月份巨大反彈的基礎上，股市創下了歷史新高，但隨後由於投資者突然拋售上漲迅速的大型股票，導致股票下挫。

納斯達克在上周初進入盤整區域，僅在三個交易日中就從歷史高位下跌了 10% 以上，該指數每週下跌 4.5%，創下 3 月以來的最大跌幅。

分析師指出，隨著疫情持續延燒，以及美國總統大選的帶來的不確定性，美股恐將持續維持在高度的波動性。相較之下，美國聯準會 (Fed) 更具可預測性，不確定性的重點不在於 Fed 是否將繼續支持經濟，而在於該機構將使用何種工具來實現這一目標。

美國知名科技投資者 Paul Meeks 在先前曾表示，另一波拋售潮可能在今年年底出現，他將等到美股從歷史高位修正 20% 後才會進場。Meeks 認為，整體市場將持續存在波動，他估計那斯達克今年有 50% 的可能性跌入熊市。