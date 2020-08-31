高盛：原油價格預估將在2021年反彈至每桶65美元

據報導，投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 預期，在石油市場供應趨緊，以及新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗有望問市的情況下，經濟復甦的步伐將會加快，布蘭特原油價格將在 2021 年反彈。

高盛預估，到了 2021 年第三季，布蘭特原油價格將反彈至每桶 65 美元，全年均價為 59.40 美元。

高盛認為，油價持續上漲，反映了明年經濟成長前景的改善。疫苗有望在明年春季開始廣泛供應，將有助於支持全球經濟盛長和石油需求，尤其是航空業。高盛預估，明年 1 月到 8 月，石油需求將每日成長 370 萬桶。

自 4 月份跌至 20 年來低點以來，布蘭特原油價格已大幅反彈，主要受益於石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 的減產協議以及許多經濟體開始放寬防疫封鎖措施。

高盛預期，石油供應將在 2021 年趨緊，因為 OPEC + 可能會在 2020 年下半年維持生產配額，並且頁岩油生產的復甦仍然承壓。

在本月份，OPEC + 將原油產量從 5 月至 7 月份時創紀錄的 970 萬桶 / 日 (佔全球供應量的 10%) 下調至 770 萬桶 / 日，以幫助平衡原油市場的供應和需求。

高盛也曾在先前表示，由於通勤的回升、私人交通運輸的增加以及政府通過增加基礎建設支出來改善經濟的努力，將有助於提升全球石油需求。高盛預計，今年石油需求將下跌 8%，然後在 2021 年反彈 6%，並將在 2022 年前完全恢復到疫情前的水平。