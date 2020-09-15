〈能源盤後〉需求前景疲弱 敘利亞油返回市場 原油又跌破40美元關卡

週一 (14 日) 交易，由於需求擔憂心理持續影響，原油期貨價格收低，係因 OPEC 進一步調降需求成長預期，且敘利亞可能提高石油供應量。

然而，墨西哥灣的一場風暴促使該地區的能源平台和鑽機停工，縮減了石油下跌程度並提高了天然氣的價格。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 表示，「跌破 40 美元心理關卡讓交易者臆測，第二波疫情可能會讓油價下跌到多深的程度。」

自第一波新冠疫情發生以來，現在需求已回到較好的水準，但「仍未恢復到市場期待的水準，且預計未來幾個月會相當持平。」

「 COVID-19 疫情尚未過去，全球各地持續新增確診病例，這反過來影響了關鍵石油消耗市場的運作方式。此外，儘管需求持續增加，但供應也在增加。」

「OPEC + 削減的產量有一些已經重返市場，隨著中東生產商調降價格，陸上陸上存儲庫快要滿了，已經需要海上儲存庫。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 9 美分或近 0.2%，收每桶 37.24 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 22 美分或近 0.6%，收每桶 39.61 美元。

OPEC 週一報告預期，2020 年石油需求萎縮程度擴大，自先前估計萎縮 910 萬桶擴大至 950 萬桶 / 日，每日需求下降到 9020 萬桶。同時 OPEC 也因考量疫情影響延續，調降 2021 年需求成長預期。

分析師表示，路透報導稱利比亞指揮官 Khalifa Haftar 計畫終止封鎖一個石油出口港，此消息也令油價承壓。

AxiCorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，「OPEC + 週四將召開虛擬視訊會議，以檢討當前的產量干預對價格的衝擊，毫無疑問，(利比亞的消息) 這將使 OPEC + 陷入更大的麻煩，但可以肯定的是，OPEC + 不會希望正價差自上次會議以來更加深邃。」(正價差：期貨價格大於現貨價格。)

Rystad 分析師 Tonhaugen 表示，「倘若利比亞的產量很快就會回到市場，那麼我們會增加 100 萬桶 / 日以上，這會大幅增加全球供應過剩的情形。」

與此同時，一些墨西哥灣的石油生產商正擱置生產，為 Sally 颶風的到來做準備。

截至週一下午，國家颶風中心預測，Sally 颶風將在今晚接近路易斯安那州東南部，並在週二或週二晚間登陸，且墨西哥灣中部沿海地區可能暴發「威脅生命」的山洪。

根據安全與環境執法局的數據，週一墨西哥灣的石油產量下降了 21.4％，天然氣則已關閉 25.3％的生產。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn，「山洪暴發將衝擊生產和精煉。移動緩慢的風暴可能會損壞海上基礎設施，而山洪則可能讓管線淹沒並吞噬煉油廠。」

但目前為止，該暴風雨支撐天然氣價格。

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