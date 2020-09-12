〈能源盤後〉需求前景堪憂 美庫存增加 原油4月以降首見連2週收低

週五 (11 日) 交易，兩大基準原油漲跌互現，然而，由於需求前景令人擔心，同時美國原油庫存增加，原油期貨價格連續第二週收低。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，隨著庫存增加和美元捲土重來，「需求困境」再次出現。

週四公布美國失業津貼請領人數連續 4 週上升，表明夏季勞動力市場的改善趨勢已經停滯，這加劇了市場對經濟和能源需求的擔憂。

EIA 也公布，美國原油庫存 7 週來首見增加。ICE 美元指數本週上升 0.7%，不利美元計價的大宗商品。

Moya 指出，在此背景下，原油首見「自 4 月崩潰至負價以來，連續 2 週價格下滑。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3 美分或近 0.08%，收每桶 37.33 美元，本週下跌 6.1%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 23 美分或 0.6%，收每桶 39.83 美元，本週下跌 6.6%。

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，「原油和石油產品價格仍與全球經濟健康和市場情緒錯綜複雜地聯繫在一起。在經過近期數個月強勁復甦後，現在樂觀情緒又受到考驗。下行風險也增加了。」

EIA 週四公布，截至 9 月 4 日的一週中，美國原油庫存增加了 200 萬桶，7 週來首見增加。由於美國駕駛旺季已經隨著勞動節而結束，這令市場更加擔心近期國內需求狀況，且 s COVID-19 病例持續增加，全球需求前景的不確定性延宕。

10 月交割的汽油期貨價格下降 0.3%，收每加侖 1.0949 美元，本週收低 7%。

10 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.7%，收每加侖 1.0896 美元，但，本週仍收低 5.4%。

RBC 資本市場分析師 Michael Tran 報告提到，「由於今年夏天石油產品需求疲軟，但原油價格上漲，令煉油利潤下降，導致運行率下降，美國煉油廠運行率約莫較一般水準少了 270 萬桶 / 日。」

他提到週二原油價格大跌，就是因為汽油和蒸餾油裂解價差降低，表明終端用戶需求已無法吸收產品差額。Tran 認為，全球煉油利潤率會顯示需求何時真正增加。

Baker Hughes 週五公布，本週活躍的美國石油鑽機溫和下降 1 個，總數達 180 個。

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