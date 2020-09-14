BP：石油需求持續成長的時代已經結束

全球能源巨頭英國石油公司 (BP) 在週一 (14 日) 發布的報告中表示，石油需求持續成長的時代已經結束，儘管市場普遍認為這樣的時代還將持續十年或更長時間。

報告中表示，石油消費可能永遠不會再回到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發前的水平，即使是最樂觀的預測情景下，隨著能源轉型，使全球逐步減少化石燃料，未來 20 年的需求也不會多於「基本持平」的狀態。

不過，石油產業資深人士認為，石油消費仍將持續數十年的增長，並認為石油是能滿足全球不斷成長的人口和持續擴大的中產階級擴需求的唯一商品。而 BP 卻描述了一個不同的未來，即石油的領導地位將會受到挑戰，並且最終消退。

為應對能源的轉型，BP 也為此採取了許多的措施，以使該公司業務與《巴黎氣候協議》的目標保持一致。BP 執行長 Bernard Looney 就曾表示，計畫在未來十年將石油和天然氣產量減少 40%，並每年花費 50 億美元用於建造全球最大的可再生能源業務之一。

在疫情期間，各國祭出防疫封鎖措施以阻止疫情蔓延，使今年的石油消費量減少。儘管隨後需求有所改善，原油價格隨之上漲，但全球許多地方的疫情仍未緩解，在疫苗尚未出現的情況下，前景不確定仍高。BP 預期，到了 2050 年，石油的消費量恐將下跌 50%，最壞的情況下恐將下跌 80%。