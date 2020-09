歐洲車業籲英國簽FTA 否則未來5年產值恐損失1100億歐元

歐洲汽車製造商協會 (European Automobile Manufacturers Association,法文縮寫 ACEA) 等 23 個歐洲的汽車業界團體,週一 (14 日) 發表聯合聲明表示,如果英國在脫歐後,沒有與其他歐洲國家簽署自由貿易協定 (FTA) 等,估歐洲汽車業未來 5 年產值將損失 1100 億歐元。

發出該項聲明的有 ACEA、英國汽車製造商和貿易商協會 (Society of Motor Manufacturers and Traders,SMMT)、歐洲汽車製造商協會 (European Automobile Manufacturers'Association)、歐洲汽車供應商協會 (European Association of Automotive Suppliers),以及德國汽車工業協會 (Germany's Association of the Automotive Industry) 等歐洲汽車業界團體。

英國自 1 月底脫歐之後,隨即進入脫歐過渡期,於年底前仍可獲得原本待遇。不過在 12 月 31 日之後,若沒有與其他國家簽署 FTA ,乘用車將被課徵 10% 關稅、商用車最高也會被課徵 22% 關稅。

ACEA 等業界團體表示,對多數汽車製造商而言,屆時汽車關稅將遠高於產品利潤,會造成汽車價格上揚並影響市場需求。光是今後 5 年在歐盟與英國的乘用車及廂型車生產,就很可能因此減少 300 萬輛以上。若從目前的零關稅調升至 10% 關稅,從產值來看,英國與歐盟的汽車業界也各將產生 525 億及 577 億歐元損失。

歐洲汽車生產在疫情影響下,產值已減少 1000 億歐元。當地汽車零件廠商與其他地區對手的競爭可能日趨激烈,ACEA 總幹事 Eric-Mark Huitema 在聲明中提到,歐盟與英國絕對需要 FTA,否則汽車業界將同時受到疫情的雙重夾擊。

包含英國在內的歐洲汽車產業,在疫情發生前約年產 1850 萬輛汽車,並僱用 1460 萬人。這等於當地每 15 人當中,就有 1 人從事汽車產業。如果沒有 FTA,當地僱用也勢必受到打擊。

目前除了本田 (7267-JP) 決定關閉英國工廠外,BMW 也表態會視未來關稅走向,在英國的汽車組裝與引擎生產都有可能轉移至其他國家。