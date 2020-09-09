〈立凱法說〉明年車用+日本家用儲能大單加持 營收可望創四年高

高端磷酸系鋰電材料業者立凱 - KY(5227-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望後市，董事長張聖時表示，隨著車用電池訂單回流，下半年營收將較上半年明顯成長，明年則因開始供應日本家用儲能電池客戶，加上車用訂單延續，法人估，立凱明年營收可望優於 2019 年，創四年高。

立凱 - KY 目前營收以車用為主，上半年受疫情干擾，客戶拉貨力道明顯趨緩，營收降到 0.37 億元、衰退近 8 成，不過，隨著車市回溫，車用電池客戶訂單自 7 月起回流，單月營收重回 0.22 億元，創十個月新高。

張聖時指出，隨著車市好轉，下半年營收將明顯優於上半年，且根據客戶訊息，歐洲品牌廠新車依照原本時程問世，因此訂單已看至明年上半年，預計明年車用正極材料的產能利用率將達 8 成，加上客戶不斷擴增車用電池產能，明年不排除再增加資本支出，提升車用正極材料產能，進一步滿足客戶需求。

儲能方面，張聖時看好，通過日本家用儲能電池大廠認證後，明年將開始出貨，目前也正和韓國電池大廠接洽，期望年底前通過認證，挹注明年營收。

立凱近期積極轉型，去年受惠耕耘車用市場效益顯現，營收達 3.88 億元，年增 158%，法人看好，明年隨著儲能布局效益發酵，加上車用訂單能見度高，明年營收將挑戰 2019 年高峰，創下近四年新高。

立凱目前產能約 2500 噸，500 噸為車用、2000 噸則為儲能用。