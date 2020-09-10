〈汎德永業將上市〉Q4有8款新車連發 獲利可望衝高

豪華進口車商汎德永業 (2247-TE) 預計 10 月中旬掛牌上市，汎德永業指出，車市買氣熱絡，即便是 8 月相對淡季，單月合併營收年增達 52.14%、並創同期新高，進入 9 月後已無缺車疑慮，且第四季旗下三大品牌將有 8 款新車發表，其中備受矚目的是保時捷首款純電動車 Taycan 將開賣，營運可望持穩成長。

受惠旗下 BMW 和 Porsche 產品線漸趨齊全，帶動新車銷售力道強勁，汎德永業上半年稅後純益 4.3 億元，每股純益 6.04 元，年增 48.77%。

據觀察，過去汎德永業上下半年獲利比重分別為 4 比 6，法人預期，以上半年獲利估算，不排除今年汎德永業獲利將回到 2016 年甚至 2015 年，每股賺超過 1.5 個股本高峰。

汎德永業說明，去年國內休旅車銷售占比達 49.29%，成為主流車款，而依公司目前收單情況， BMW 熱門 X 系列休旅車以及 Porsche 休旅車 Cayenne Coupe、Macan 等均供不應求。

展望第四季，各大品牌新車款將在台上市，包括 BMW 主力 5 系列房車、6 系列 Gran Turism 與全新 4 系列 Coupe 等；MINI 主力車款 Countryman；Porsche 全新世代 911 Turbo S、而首款純電跑車 Taycan 年底前可望交車，目前預收單情況均十分暢旺，可望帶動今年底至明年初的新一波交車熱潮。

另外，汎德永業 9 月 17 日「Porsche 內湖潭美全功能展示服務中心」將開幕，為汎德永業設立的東南亞地區最大 Porsche 全功能展示中心，試營運 5 個月以來賞車人潮均十分踴躍，看好未來隨著新據點的經濟規模效益發酵，高毛利的維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻。