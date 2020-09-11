〈美股盤後〉科技股拋售潮再起 道瓊尾盤翻黑跌逾 400 點

週四 (10 日) 勞動力市場放緩、瘦身版新刺激法案遭遇國會否決，經濟復甦動能可否延續的擔憂浮現。

大型科技股放棄了早盤漲幅，蘋果、微軟和 Netflix 跌逾 2.5%，上周美國原油庫存意外增加，能源加入領跌步伐，四大指數全數翻黑作收。

道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

美國參議院週四以否決規模至少 5000 億美元的「瘦身版」新刺激法案，儘管如此，眾議院議長佩洛西週四表示，她希望國會能在 11 月 3 日美國大選前通過新一輪刺激法案。

微軟最新調查發現，中國、俄羅斯和伊朗駭客的網路攻擊已鎖定川普與拜登競選團隊，有意破壞 11 月美國總統大選。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2780 萬例，死亡數突破 90.4 萬例，美國累計確診超過 636 萬例，累計死亡數達 19 萬。

英國阿斯利康 (AstraZeneca) 和牛津大學合作開發的疫苗週三暫停了最後階段的臨床試驗，世界衛生組織 (WHO) 週四稱，這敲醒了警鐘，讓人人意識到研究和臨床過程並非一帆風順，這都是正常的程序。

週四 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 405.89 點，或 1.45%，收 27,534.58 點。

標普 500 指數下跌 59.77 點，或 1.76%，收 3,339.19 點。

那斯達克指數下跌 221.97 點，或 1.99%，收 10,919.59 點。

費城半導體指數下跌 31.83 點，或 1.47%，收 2,137.78 點。

標普 11 大板塊再度血染。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎賣壓出籠。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.26%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.86%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.37%；臉書 (FB-US) 下跌 2.06%。

道瓊成分股僅麥當勞獨強。聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.38%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.34%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.20%；安進 (AMGN-US) 下跌 2.01%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.85%。

費半成分股同步下滑。AMD (AMD-US) 下跌 3.58%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.33%；美光 (MU-US) 下跌 0.62%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.39%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.17%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.60%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.02%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.055%。

焦點個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 週四股價繼續波動，收漲 1.38%。該公司股價週二暴跌 21%，週三大漲 11%，此前連三個交易日累計下跌 10.8%。

航空股大多倖免於難，參議院共和黨參議員 John Cornyn 週三承諾推動刺激法案中增加航空業的財政支持，美國航空 (AAL-US) 下跌 0.3%；達美航空 (DAL-US) 持平；聯合航空 (UAL-US) 上漲 1%。

花旗集團 (C-US) 週四股價下滑 0.89%。花旗任命總裁佛瑞塞 (Jane Fraser) 接替高沛德 (Michael Corbat) 擔任執行長，成為美國大型銀行首位女性 CEO。

全球最大音樂串流平台 Spotify (SPOT-US) 上漲 0.99% 至每股 247.78 美元，瑞士信貸將 Spotify 升評至「優於大盤」

美國賭場和賽馬場運營商 Penn National Gaming (PENN-US) 大漲 7.41% 至每股 62.46 美元，美國券商 Rosenblatt 稱 Penn National Gaming 與博客網站 Barstool Sports 合作是攻佔市佔的佳機。

經濟數據

美國上週初領失業金報 88.4 萬人，預期 85 萬人，前值自 88.1 萬人上調至 88.4 萬人

美國上週續領失業金報 1338.5 萬人，預期 1290.4 萬人，前值自 1325.4 萬人上調至 1329.2 萬人

美國 8 月 PPI 年增率報 - 0.2%，預期 - 0.4%，前值 - 0.4%

美國 8 月 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.6%

美國 8 月核心 PPI 年增率報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 0.5%

美國上週初領失業金報 88 萬人，持平前值 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

LPL Financial 首席投資官 Burt White 稱：「就像沒有真正的原因來說明過去三個交易日跌勢一樣，除了股票已被超賣，也沒有大漲的主要推動力，隨著總統大選日逼近，這種持續市場動盪還在持續中。」

匯豐銀行全球股票策略師 Alastair Pinder 表示：「近幾周，期權市場出現了不安和過度配置的跡象，Put/Call Ratio 大幅下降，VIX 波動率指數前端期限結構極為陡峭，科技公司的期權交易量空前，尤其是買權。」

Alastair Pinder 研判：「事實上，考慮到大型科技公司期權交易規模空前 (8 月份每天名義交易量為 2,000 億美元，1 月初為 700 億美元)，最近波動不太可能徹底平倉。」

Marketfield Asset Management 董事長 Michael Shaoul 表示：「我們確實相信，過去 5 周修正至少會暫時限制自 3 月以來強勁反彈。這並非說損跌是無法逆轉，特別是 50 日均線的關鍵支撐點在未來幾輪都能成功守住的話，可能需要幾週時間完全回測或超越 9 月 2 日的高點。」