華爾街大銀行首位女性CEO！花旗集團明年2月由佛瑞塞接掌

花旗集團 (C-US) 周四 (10 日) 宣布集團總裁佛瑞塞 (Jane Fraser) 將擔任執行長，於高沛德 (Michael Corbat) 明年 2 月退休後走馬上任，成為美國大型銀行第一位女性 CEO。

佛瑞塞在 2004 年加入花旗，被任命為花旗集團總裁剛滿 18 個月，也是花旗全球消費者金融事業總裁。

佛塞爾將於明年 2 月成為花旗集團執行長。(圖: AFP)

高沛德在花旗任職時間長達 37 年，擔任執行長也已經超過八年。CNBC 引述知情人士說法報導，高沛德去年 10 月才宣布要再做三年，如今卻決定提早在 2021 年 2 月退休，和一連串事件相關：有些是在意料之外，好比突如其來的新冠肺炎疫情；有些則和他的領導有關，包括技術系統不如同業、併購決策失誤、股價表現差強人意等。

自高沛德 2012 年 10 月擔任執行長以來，花旗股價上漲約 40%，遠遜於摩根大通 (JPM-US) 同期 140% 漲幅。

投資人肯定花旗人事案，花旗股價周四早盤上漲逾 1%，但午盤不敵大盤頹勢而走低，收盤下滑 0.89%。

花旗過去一年來股價走勢。來源：Google

花旗集團共同創辦人、前執行長魏爾 (Sandy Weill) 接受 CNBC 訪問表示，他樂見公司任命佛塞爾為執行長，認為佛瑞塞是「天生的領導人」。

魏爾是當年將花旗銀行和旅行者集團合併成花旗集團的推手之一，在 1990 年代打造現代綜合金融集團模式，目前仍是花旗的股東。

新冠肺炎疫情大流行打擊銀行業之際，魏爾認為，佛塞爾的經歷有助花旗找出前進的方向，「她到花旗之後，負責公司策略約三年的時間，之前曾在顧問公司 (麥肯錫 McKinsey & Company) 任職。她在花旗好幾個部門歷練過，富有同理心。」在她領導下，魏爾看好花旗未來將有無限機會。