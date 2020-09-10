加速綠色經濟發展 摩根大通發行10億美元綠色債券

摩根大通 (JPM-US) 週三 (9 日) 宣布，隨著氣候變遷加劇影響金融穩定性，其將針對綠能與永續企業發行規模達 10 億美元的綠色債券，以支持這些業者在環境維護上的貢獻，加速節能減碳的腳步。

這將是摩根大通首次以公司的名義發行綠色債券，此前主要角色為協助客戶與企業發行綠色債券，預計該債券規模達 10 億美元。

據文件顯示，本次債券投資重心將聚焦於綠色建築與再生能源，另一方面，煤炭、石油、瓦斯與核能將不會被考慮在投資項目中，而涉及現代奴役、童工以及剝奪人權的企業也不再投資範圍中。

摩根大通原先綠色債券與 10 年美債殖利率差為 65 個基點，不過由於投資人需求高昂，隨後殖利率下降至 48 個基點。Aware Asset Management 的公司信用分析師 Pri de Silva 表示，當綠色債券殖利率較小，通常意味著預期融資成本較低。

Silva 進一步認為資金投入者相較於投資率賽債券的投資人而言存在 10 個基點的殖利率優勢，然而須注意投資項目的沉沒成本，需更加注意該投資項目是否符合原先計劃進行；而對於投資人而言，Silva 表示，綠色債券市場的不斷成長下，除了豐富了投資的選擇外，還能有更多不同趨勢的投資組合。

據穆迪統計，2020 年第二季中，強調永續、環保等社會責人相關永續 (ESG) 債券的發行規模也達到 999 億美元。對此，Nuveen 的永續 (ESG) 經理人 Steve Liberatore 也表示越多人的加入予投資，才能加速且擴大綠色經濟的發展。