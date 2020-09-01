沃旭能源綠能獎學金再升級 運用全球資源啟動導師制度

鉅亨網記者林薏茹 台北 2020年9月1號16點45分

離岸風電開發商沃旭能源宣佈綠能獎學金再升級計畫，啟動全新導師制度，將視獎學金得主研究領域，運用全球資源安排沃旭能源專家擔任專屬導師，全力培育台灣年輕人才發展離岸風電的專業知識與技能，2021 年綠能獎學金預計今年第 4 季開放申請。

沃旭上周五 (28 日) 舉辦 2020 年綠能獎學金授獎儀式，此為第二年頒發綠能獎學金，共評選 8 名得主，研究主題涵蓋地方利害關係人溝通、環境評估、離岸風電產業鏈在地化、再生能源電網發展等。

沃旭的專家導師將在每月進度會議中，為獎學金得主提供個別指導，並分享產業知識和經驗，本屆綠能獎學金得主預計明年 1 月提出研究專案進度報告，並在 8 月底最終發表會中，分享研究成果。

除定期指導外，沃旭同步成立「綠能同學會」社群平台，鼓勵歷屆綠能獎學金得主與指導老師們，持續學習交流，並分享研究進度。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，綠能獎學金計畫為沃旭協助台灣建立離岸風電人才庫的重要一環，不僅提供獎學金鼓勵學生投入研究，更讓獎學金得主能與沃旭的全球專業網絡接軌，協助對離岸風電領域有興趣的年輕學子，在相關研究上繼續邁步向前。

沃旭綠能獎學金計畫邁入第二年，盼能看到更多年輕人運用綠能獎學金，投入離岸風電相關研究，共同為台灣實現能源轉型、開創永續綠能未來。2021 年綠能獎學金預計今年第 4 季開放申請。