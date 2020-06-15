北極圈嚴重漏油事故後 俄羅斯擬發行43億美元綠色債券做環保

俄羅斯北極圈西伯利亞發生 2 萬噸柴油漏油事故後，俄羅斯國家開發銀行計劃發行 3000 億盧布 (約 43 億美元) 綠色債券，有意將全球最大能源出口國發展為綠色金融樞紐。

俄羅斯國家銀行過去曾為普京政府的基礎設施項目進行融資，並計畫在夏季底前建立綠色債券的指導方針，該行副行長 Alexei Miroshnichenko 表示，主要是為俄國企業的環保項目募集約 3000 億盧布。

綠色債券是指任何將所得資金專門用於資助符合規定條件的綠色項目或為這些項目進行再融資的債券工具。聯合投資 (Union Investment Privatfonds GmbH) 資金經理 Sergey Dergachev 說，從理論上來講，這對於許多俄羅斯債券發行人來說是個籌資的好機會，但是目前對於金屬和礦業公司來說，發行綠色債券發行可能面臨難以成功募集的難題。

綠色金融雖可為俄羅斯籌集資金提供管道，有助於擺脫嚴重依賴化石燃料的過渡期。但是，俄羅斯身為全球第五大溫室氣體排放國卻很少對因應氣候變化有什麼具體承諾，甚至在 3 月發布的低碳發展計劃中排放量還小幅增加。

此次發生漏油的發電廠屬於俄國金屬業巨擘諾里爾鎳礦 (Nornickel) 旗下，這家發電廠所地的諾里爾斯克 (Norilsk)，也成爲地球上污染最嚴重的地方之一。

針對此次災難，諾里爾鎳礦承諾全額出資高達 1.46 億美元的清理善後工作，並指出，這場極端氣候引起的漏油事件可能將導致永久凍土層融化。

俄羅斯普丁總統則公開譴責諾里爾管理者在儲罐漏油前未做好升級，這次事故可能會成為俄羅斯未來長期推動環境法規的催化劑。

除了諾里爾鎳礦，俄羅斯的能源公司 Novatek 和 Gazprom 也在北極圈較易融化的永凍層擁有資產，但營運歷史仍比不上諾里爾鎳礦來得久。

此外，俄羅斯最大的鐵路運營商俄羅斯鐵路 (Russian Railways) 去年曾發行該國第一檔國際綠色債券，並在今年三月增發第二期，其餘企業也發行了一些以盧布計價的小型綠色債券。