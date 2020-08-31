〈房產〉永慶：首購、換屋及長期置產族群湧入 估Q3房市表現優去年同期

後疫情時代下，遞延性買盤需求持續出籠，加上房貸利率來到史上低檔、市場資金充沛，不僅自住首購、換屋，長期置產族群也有明顯進場跡象，推升 8 月房市淡季不淡，連鎖房仲業者永慶門市交易量較 7 月成長 3%，房市交易熱度連四升，若國內疫情沒有太大變化，可預見今年第三季房市表現將優於去年同期。

永慶房產集團研展中心根據內部交易統計，與 7 月相比，七大都會區表現除了桃園減少 3%、台南持平外，其餘五大都會區均成長，台北、新北分別增加 10% 與 6%，而新竹成長 6%，台中與高雄分別增 加 3% 及 2%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，目前房市仍以自住買盤為主，估計約占市場交易 6-7 成左右，但長期投資、置產比重也有增加趨勢，近期發現有回到兩成左右水準，顯示在全球大量印鈔狀況下，現金變薄，民眾紛紛尋求相對保值的產品，讓長期投資、置產交易增加，支撐房市交易動能。

不過，謝志傑說明，全球疫情仍未能獲得控制、國內經濟也難有明顯復甦的狀況下，自住買盤追價力道仍薄弱，房價大漲機率低，而超低利率環境下，屋主降價求售意願也降低，房價跌幅有限，持續盤整機會大，房市將呈現「量增價穩」格局。

此外，謝志傑指出，因今年沒有颱風攪局，天氣晴朗，加上民眾認為下半年是購屋好時機，積極看屋、詢價，根據統計，8 月看屋量較 7 月大幅成長 2 成以上，而出價、付斡意願也較 7 月增加，買賣雙方價格認知逐漸達成共識，有助於成交，讓 8 月房市交易熱度增溫，尤其是雙北地區，8 月表現是今年以來單月最佳。

謝志傑說明，若與去年同期相比，全台交易量較去年同期大幅成長 58%，新竹、台中甚至超過 6 成，增幅分別為 66% 與 67%，台北增加 59%，新北成長 58%，桃園成長 57%，台南與高雄則分別成長 51% 與 55%，可見後疫情時代房市交易持續增溫，遞延性買盤持續出籠，完全打破暑假與民俗月交易清淡的既定印象，若國內疫情沒有太大變化，可預見今年第三季房市表現將優於去年同期。

謝志傑提醒，雖然國內疫情趨緩，但近期陸續出現國人出境在其他國家確診的案例，台灣社區仍有感染風險，防疫新生活應持續落實，疫情後續發展仍有不確定性；而中美關係緊張、全球經濟仍深陷疫情衝擊，台灣與國際經濟連動性強，勢必也會受到影響，且國內無薪假人數續創高，目前還沒有改善跡象，民眾購屋能力恐降低，對於房市而言是一大變數，仍需審慎看待。