〈房產〉豪宅交易再添兩筆 大安區「信義聯勤」攀高到每坪260萬元

依實價最新揭露資料，台北市大安區豪宅「One Park Taipei 信義聯勤」今年 4 月在 18 樓有 2 戶交易，交易總價都是 4 億 250 萬元，拆算車位單價分別為每坪 259.5 萬元、260.3 萬元，每坪 200 萬元俱樂部再添 2 筆交易，但相對 2019 年同期 14 筆交易明顯遜色。

今年上半年台北市豪宅每坪超過 200 萬共有 5 筆交易，其他 3 筆分別是信義區的冠德信義及聯合大於，然而去年同期每坪超過 200 萬元的交易共有 14 筆交易，與今年相比有大幅落差。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年高端豪宅缺乏交屋量挹注，因此單價 200 萬元以上豪宅交易量有顯著落差，不過去年扣掉交屋量，今年高單價豪宅交易仍偏低，顯示上半年疫情未解封前，高端買方對於超高單價豪宅的置產趨向保守。

從今年上半年的交易來看，單價 200 萬元豪宅僅出現在大安區及信義區，並以 One Park Taipei 信義聯勤及聯合大於等屋齡 5 年以內的新豪宅為主，其中信義聯勤成交單價在每坪 260 萬左右，是今年 200 萬俱樂部中單價最高的豪宅，而中古豪宅在今年上半年沒有高單價的交易。

郎美囡指出，大安區及信義區為台北市高價地段，也是豪宅匯集的主要行政區，尤其大安區大安森林公園周邊、信義區的信義計畫區及其周邊都是豪宅的主力地段，今年高端買方購屋置產的不僅看指標區域，也偏好新豪宅，因此今年新超豪宅交易獨占鰲頭。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則指出，2020 年受惠貨幣寬鬆及低利帶動，不動產市場相當熱絡，雖然上半年頂級豪宅交易量尚未增溫，不過從今年 7、8 月的買賣移轉棟數可觀察出房市熱度高，而高端買方手握大筆資金需要穩定的投放標的，因此推估下半年豪宅市場交易穩中求進。