〈房產〉熱錢湧入 北市天母豪宅上半年交易價量齊揚

台北市天母區豪宅「天母一莊」今年 5 月有兩筆樓中樓實價揭露交易，一筆 1 億 8888 萬元，換算每坪 112 萬元，另一筆同層樓 1 億 7800 萬元，每坪價格 105.1 萬元，創天母一莊新低價。不過，在熱錢潮湧之下，天母億元豪宅今年上半年成交筆數及金額，明顯優於去年同期，金額年增 45%。

統計顯示，今年上半年台北市天母億元宅交易已達 14 筆，比去年同期交易 10 筆還多 4 筆，今年總銷達 23.3 億元，比去年 16 億元增加 7.3 億元，交易金額成長 45.63%。今年以來天母交易量回溫，也要歸功於中山北路七段 195 巷內的自建都更案，雖然沒有響亮氣派的案名，不過光是今年上半年就交易 6 筆，加上 7 月交易 1 筆，累計今年 7 筆交易，是天母豪宅的無名新星。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前天母街邊仍有空置店面，商圈繁榮程度和人潮雖不如以往，但對天母人影響不大，反倒認為區域環境更幽靜。

此外，天母有美僑、日僑等國際學校，對很多有留洋或海外背景的高資產族而言，還是有一定魅力，所以吸引天母富豪加碼購屋，張旭嵐分析，天母一莊是位於中山北路七段 141 巷的百坪豪宅，屋齡 10 年，雖然門牌在巷弄中，但鬧中取靜，基地面積 1369 坪，僅 24 戶，且歐洲莊園城堡式的外觀顯氣派，實價揭露至今，天母一莊共有 8 筆交易，2012 年交易最高每坪 134 萬元。