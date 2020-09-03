〈房產〉北台灣資金潮湧現 房市928檔期推量估達2435億元創新高

全台房市交易正夯，據市調機構統計，2020 年自民俗月結束後至 10 月底止，北台灣房市 928 檔期新成屋、預售屋推案預估量高達 2435.6 億元，不僅比去年暴增約 700 億元，年增 44％，更創下統計以來新高紀錄，其中，新北市推案量也飆破千億元大關。

住展研發長何世昌表示，雖然近期美、中對抗，中國大陸更頻頻軍演與試射導彈，兩岸衝突風升高，但市場卻無所畏懼，國內房地產出現「飛彈輸給銀彈」的狀況。而在資金浪潮之下，房市買氣持續湧現，建商推案信心高漲，以致於 928 檔推案爆超大量。

在北台灣各縣市中，以新北市推案量最大，預估量飆破 1000 億元，以板橋、新店、三重、新莊、林口等地案量較大，尤其又以新店推案量約 3 百億元最多，其次板橋也有超過 250 億元的大量；新店、板橋兩區合計案量逾 5 百多億，占了新北市過半案量。

何世昌分析，新北市 928 檔市場主旋律是「首購」、「投資」，除了新店指標案「合環 LAND MARK」之外，大多數業者想走相對低總價路線，並同時拉攏首購族和投資置產客，所以坪數不會作得太大，大部分格局規劃都壓在 40 坪以下，超過 50 坪以上的房型相對較少。

台北市 928 檔推案量約 520 億元，少部份建案規劃投資型產品，坪數介於 10-15 坪之間。不過，大部份建案規劃中、小坪數，多控制在 20-60 坪左右，顯然想要通吃首購與換屋族群。至於 70 坪以上的大坪數建案，僅有中正區「富邦醴仁」。而且從北市今年 329 檔、520 檔與 928 檔來看，豪宅市場的坪數瘦身風潮仍在持續當中，新豪宅預售案規劃的坪數仍壓在百坪以下，這個趨勢暫未改變。

桃園市今年 928 檔，還是靠著桃園、中壢與龜山等三區推案撐起一片天，推案量擴增到 600 餘億元，幾乎占了整個大桃園總案量的 8 成左右。

何世昌指出，桃園區推案預估量飆逾 150 億元，推案主戰場在中路重劃區與小檜溪重劃區，因今年以來這二個重劃區房市呈現量價齊揚的盛況，建商趁勝追擊大舉推案。中壢則以青埔特區掛帥，由於台北投資客重新歸隊，青埔房市買賣熱潮再起，推案量進一步成長。

而新竹地區案量最多的地方是竹北市，3 房依然是推案主流。