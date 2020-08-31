〈房產〉房市交易淡季不淡 信義房屋門市8月交易量年增33%

今年房市旺季延後至 5 月才開跑，房市買氣並延續到傳統淡季的 7、8 月，信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 8 月前 29 日交易量，月減 8%，但較去年同期增加 33%；今年淡季的 7、8 月。房市交易仍維持熱絡，主要原因包括遞延買盤持續回籠，疫情也讓民眾留在國內，有多點時間處理買賣屋相關事宜，雖然 8 月正值民俗月，但房市交易並未轉淡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第二季以來的買盤復甦，一方面受到全球寬鬆貨幣政策救市與低利盛行刺激，另一方面則是過去 3、4 年的觀望遞延買盤回籠，讓市場買氣持續復甦，加上今年並未受到民眾出國與颱風干擾，因此交易狀況呈現淡季不淡的表現。

信義房屋統計顯示，台北市門市 8 月的交易量月增 9%、年增 43%，總價 1000-1500 萬元與總價 2000-3000 萬元的市場交易增溫，首購與一般換屋的自住型買氣接棒，讓台北市交易量呈現明顯復甦。

至於新北市則是交易量月減 13%、但年增 36%，由於上個月房市交易熱絡，較受自住客歡迎的標準型產品去化加快，導致短期內吸引民眾目光的待售物件減少，因此房市交易量較上月略減，但仍明顯優於去年同期。

桃園市 8 月則是交易月減 10%、但年增 28%，台中市則是年增 49%，且較上月增加 3%，台南市則是月減 16%、年增 3 成，高雄市則是呈現月減且年減情況。

曾敬德表示，今年第三季房市交易較往常熱絡，低利條件吸引自用買盤回籠，不過全球疫情尚未受控，預期經濟短期內也不容易回到正常軌道，民眾面對未來的不確定性時，購屋時還是要留有足夠資金應急。