〈房產〉近11年全台六都住宅增加近80萬戶 新北市供給量最大

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，過去 11 年六都住宅房屋稅籍數量增加近 80 萬戶，數量增加最多的是人口最多的新北市，11 年間增加約 23.8 萬戶，但若對比區域的家庭規模來看，桃園則是新房供給規模最大的區域，平均每 5 戶人家就有一間新住宅可挑選。

從長期的住宅房屋稅籍統計變化發現，全台六都之中房價最高的台北市反而供給量增加最少，11 年之間僅增加 6.3 萬戶住宅，甚至低於市場交易規模最少的台南市，顯見台北市雖然不動產價值高且需求強，但受限區域內鮮少有大規模重劃區釋出，在可興建的土地原料有限狀況下，增加的戶數量最少。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然台北市房屋需求強但供給甚少，不過成熟的捷運網絡串接大台北生活圈，加上新北市有許多重劃區與新大樓的供給，從單價 1 字頭到單價 8 字頭的新大樓都有，因此「工作在台北、生活在新北」逐漸成為一種新生活樣貌，新北市的新大樓也補上了北市供給量不足的缺口，新北市過去 11 年就增加了 23.8 萬戶的住宅稅籍數量，增加數量位居全國之冠。

雖然新北市供給量最多，但若對比市場需求的規模來看，市場最熱鬧的就屬桃園市，桃園市近 11 年房屋就增加 17.4 萬戶，數量僅次新北市，但若對於市場上的家庭戶數規模來看，平均每 5 戶住家就有一戶新房屋可選擇，桃園市供給量大，主要受惠房價相對大台北平價，且區域內人口結構年輕工作機會多且需求穩定，加上區域內有許多的重劃區可開發推案，同時又具備許多重大建設題材，因此住宅房屋稅籍增加數量明顯。

除了桃園市以外，新增供給較多的區域還包括有台中市、台南市與高雄市，台中市 11 年期間房屋稅籍住宅增加 13.7 萬戶，台南市增 7.4 萬戶，高雄市增加 11.3 萬戶，這些區域也受惠於房價所得比相對負擔較輕，想要購屋的民眾，也有較多的新大樓可選擇。