〈房產〉禾聯集團桃園A7百億元建案熱銷 帶動禾聯碩家電銷售進補

禾聯集團在桃園 A7 科技園區的 110 億元建案熱銷已達成，並將於近日動工，受惠建案採用集團內禾聯碩 (5283-TW) 品牌家電挹注下， 董事長蔡金土今 (29) 日指出，估將挹注禾聯碩 1-2 億元營收；以禾聯碩 2019 年全年營收 52.83 億元計算，將帶進超過 3% 的營收。

桃園 A7 科技園區內的「禾悅花園」建案，是禾聯集團旗下「禾華營造」以擁有近 10 年重工廠辦精工實力首度跨足住宅產品項目，與區域內同樣由海悅 (2348-TW) 代銷的「竹城甲子園」大型預售建案，都屬銷售率高的建案。海悅主管指出，總銷金額 110 億元「禾悅花園」預售建案公開 2 個多月來，銷售率己突破 6 成。

蔡金土也指出，禾聯集團在「禾悅花園」建案中配置豪宅等級的全熱交換器及空調、液晶電視等禾聯碩家電產品，預估將貢獻禾聯碩 1-2 億元的營收。「禾悅花園」案預計 9 月 30 日動工，工程期約 3 年半，一次交屋。未來在板橋及永和還有住宅的推案計畫。

「禾悅花園」幅員闊達 4720 坪，共計 5 棟 29 層摩天建築，並將 5 棟建築採 L 型規劃。(鉅亨網記者張欽發攝)

桃園 A7 科技園區由禾聯攜順達 (3211-TW)、致茂 (2360-TW) 等上市公司聯手打造，目前禾聯碩產綫集中在桃園華亞科技園區，而禾聯集團在桃園 A7 科技園區開發自用的廠辦大樓興建案，將在 3500 坪的基地興建 1.7 萬坪立體廠辦，預計 2022 年第一季啟用。

桃園 A7「禾悅花園」基地面積高達 4720 坪，共計 5 棟 29 層摩天建築，巧妙將 5 棟建築採 L 型鋪排， 並設置 2020 坪的花園；造就戶戶大棟距、客廳全明廳的最高採光規格，平均每坪售價 26-28 萬元，房型規劃爲 2-4 房。