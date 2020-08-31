〈房產〉中信房屋統計8月交易仍熱絡 新北市創今年最大量

根據中信房屋內部房地產成交統計顯示，8 月全台六都以新北市月增 10.2% 表現最佳，其餘五都月成長幅度均維持在正負 3% 以內，成交量幾乎與上月相當。年增表現特別突出，全台平均年增率為 45.8%，突破往年 8 月交易量縮走勢。新北市交易量甚至創下今年以來單月的大量，走出淡季不淡格局。

中信房屋總經理張世宗分析，8 月交易量延續了 6 月以來的交易熱度，8 月下旬雖逢鬼月、氣候等不利市場買氣的因素，但實際上消費者已懂得逆勢利用這段期間積極看屋，因此來店客並未下滑，顯示房市熱度依舊未減。

連鎖房仲業者中信房屋指出，8 月交易與上月相較，台北市月增 1.1%、新北市月增 10.2%、桃園市月減 2.7%、台中市月增 3.2%、台南市月增 2.1%、高雄市月增 1.9%，全台平均月增為 3.1%。而與去年 8 月相比，台北市年增 29.7%、新北市年增 55.9%、桃園市年增 62.4%、台中市年增 18%、台南市年增 88%、高雄市年增 31%，全台平均年增為 45.8%。

中信房屋指出，8 月中下旬進入農曆七月的民俗月，往年市況通常較為清淡，且因氣候因素各地多有強烈雨勢，成交量往往會受到影響，但 8 月實際成交卻與上月相差不遠，新北市甚至創下今年以來單月的大量，走出淡季不淡格局。

交易量數月加溫，是否可能拉開買賣雙方對房價認知而影響成交率？張世宗指出，如果屋主縮小讓價空間、買方追價意願不高，雙方對房價看法無法交集，當然無法締結成交，不過以目前財經局勢來看，房貸利率仍在低檔、市場資金未見消退，房市基本盤仍在，成交量與價格並無反轉疑慮，後續走勢仍屬穩中透強。