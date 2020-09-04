週四美股暴跌只是剛開始？避險基金大咖給出答案

鉅亨網編譯羅昀玫 2020年9月4號9點18分

週四 (3 日) 美國股市暴跌是否預告股市將迎來黑暗時期？避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman) 受訪時回應，答案是否定的，但他也給出警示。

週四執掌 Pershing Square Capital Management 的避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman) 表示：「週四暴跌當然不是市場黑暗期的開始，但我想說，我們正進入美國歷史上一個比較不確定的時期，而市場不喜歡不確定性。」

艾克曼解釋，即將到來 11 月美國總統大選，以及美國各地造成種族裂痕，只會在未來幾週、數月內製造更多的不確定性。

艾克曼警告：「最值得注意的是科技股，其估值高的非比尋常，可能很容易受到衝擊。蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 從最初因疫情而大幅下跌後出現反彈，但週四這兩家公司都受到嚴重的打擊。」

艾克曼表示，儘管週四整體跌幅很大，但考量到美股自 3 月大跌以來異常強勁的表現，這 (回調) 也不應太令人意外。

今年迄今艾克曼投資績效斐然，年初新冠疫情導致美國各地啟動封鎖令前，他就眼明手快押空美股、以 2700 萬美元做空避險，利用債券市場動盪海撈 16 億美元，取得近 100 倍的回報。