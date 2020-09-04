臉書槓上後 蘋果推遲 iOS 14 限制追蹤用戶功能

蘋果即將發布 iOS 14 並強化用戶隱私，週四 (3 日) 蘋果宣布推遲「限制廣告追蹤」的新規定。

臉書上月底抨擊蘋果 iOS 14 防追蹤用戶的新功能，將大幅影響到臉書的廣告業務，還會影響到好幾千名的應用程式開發商，可能使其營收銳減 50% 以上。

蘋果週四發布最新聲明：「 iOS 14 啟用時，系統將提示用戶逐個 APP 允許是否進行廣告追蹤，我們想給開發人員所需的時間做出必要的修改，因此，要求使用這個廣告追蹤授權將於明年年初才生效。」

目前廣告商可使用廣告識別碼 (IDFA) 來精準安排廣告並且計算廣告成效，但新功能明年初生效後可能將大幅改變網路廣告的遊戲規則。

iOS 14 將預設啟用「限制廣告追蹤」，屆時 App 將無法取用裝置的廣告識別碼 (IDFA)。

除非用戶同意，臉書、Google 廣告部門 AdＭob、遊戲開發商和善用網路廣告的企業將無法再蒐集蘋果用戶的廣告識別碼 (IDFA)。

市場人士稱，把廣告識別碼 (IDFA) 功能拿掉，廣告主投放 iOS 廣告等同於瞎子摸象，無法追蹤用戶行為，也就無法得知廣告投放的實際成效。

外媒報導，iOS 14 系統不會隨 iPhone 延期，會在 9 月如期登場。