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劍指AMD！英特爾正式發表 10 奈米 Tiger Lake 處理器

劍指AMD！英特爾正式發表 10 奈米 Tiger Lake 處理器 (圖片：翻攝 Intel Newsroom)
劍指AMD！英特爾正式發表 10 奈米 Tiger Lake 處理器 (圖片：翻攝 Intel Newsroom)

週三 (2 日) 英特爾正式發表第 11 代 Core-i 處理器，代號為 Tiger Lake，採用 10 奈米 SuperFin 製程，內建自行研發的 Intel Iris Xe 繪圖晶片，功耗更低、運算速度更快，重申其筆電霸主地位。

英特爾週三推出 9 款新的第 11 代 Core-i 處理器，最高效能為 Core i7-1185G7，基本頻率為 3GHz，最大超頻達 4.8Ghz。

英特爾宣稱 Tiger Lake 處理器是地表輕薄筆電的最佳處理器，可讓遊戲與直播串流提高 2 倍以上、影音創作速度提高 2.7 倍、辦公室生產力揚升 20% 以上。

英特爾正式發表第 11 代 Core-i 處理器 (圖片：翻攝 Intel Newsroom)
英特爾正式發表第 11 代 Core-i 處理器 (圖片：翻攝 Intel Newsroom)

Tiger Lake 處理器採用 Willow Cove CPU 和內建更強繪圖核心 Intel Iris Xe，強化顯示、AI 與遊戲體驗，效能超越同級市場 90% 獨立顯示卡。

Tiger Lake 處理器還整合 Thunderbolt 4 與 Intel Wi-Fi 6 (Gig+) 讓性能與電池續航力方面都有大幅的提升。

英特爾發布實際操作比較測評，與勁敵 AMD 4800U 相比，第 11 代 Tiger Lake 處理器的照片編輯速度最高快了 2.7 倍，影片輸出速度快了近 1 倍。遊戲效能的影片流暢度表現更佳，每秒幀數 (FPS) 達 57，優於 AMD 4800U (FPS 達 33)。

英特爾還啟用全新的品牌標誌設計，整裝換上新 LOGO。另外還推出全新 Evo 平台認證，以滿足多項嚴格的工作使用需求，有意扭轉消費者對電池壽命、反應不佳的看法。

英特爾還啟用全新的品牌標誌設計，換上新的 LOGO (圖片：翻攝 Intel Newsroom)
英特爾還啟用全新的品牌標誌設計，換上新的 LOGO (圖片：翻攝 Intel Newsroom)

三星、戴爾、宏碁、華碩、HP、聯想、LG、微星等多家筆電品牌，計畫將推出 150 餘款搭載英特爾第 11 代 Core-i 處理器的筆電。

受此消息影響，英特爾 (INTC-US) 上漲 2.87% 至每股 52.25 美元。AMD (AMD-US) 應聲下跌 2.13% 至每股 90.22 美元

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