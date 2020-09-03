基金開箱文》美盛美國高收益債券 低調的冠軍？

低利時代追求高息資產，綜觀目前主要債券中，高收益債券的到期殖利率最高，成熟市場當中又以美國高收益債券最高。在目前美國經濟數據依舊領先其他成熟國家的情形下，美國高收益債券潛力可期，投資美國高收益債券的美盛西方資產美國高收益債券基金會不會是一個好選擇呢？

1. 績效見真章：各天期前段班，長期表現資優生

美盛美國高收益債券基金雖然在台灣知名度比不上摩根環球高收益債券基金、貝萊德美元高收益債券基金，但是績效卻不比人差。在較低管理費的助攻下（1.15%，同類平均 1.28%），基金不僅在下表各區間皆位於前段班，一、二、三年的績效更是高居第一名。不僅展現基金長期操作能力打敗同類平均，在近期基金上漲的力道也相對強勁。究竟基金是投資了什麼，才能打造這樣突出的績效表現呢？

2. 基金特色：與景氣高度關聯

基金主要投資以美國為主的高收益債券，目前持債數量約為 380 檔（截至 6 月底），在同類型中分散程度屬於中等。以產業別來看，基金投資最高比重的前三名是非必需消費、電訊服務，和投資等級債券。可以看得出來基金布局許多與景氣高度相關的產業債券，同時也納入少部分投資等級債券，替基金增加穩定性。

資料來源：基金月報，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/7/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 配息比一比：基金聚焦高息債券

這檔基金有累積與配息級別，配息分一般配息和加強版。如果將加強版的配息與同類配息基金相比，可以發現基金配息並不差，過去一年平均配息率有約 6.45%，而這對於一檔績效不錯的基金而言，實屬難得。

如果透過觀察基金布局的債券票面利息分布，就可以知道為什麼基金可以達成這樣的效果。因為基金在一般美國高收益債券的票面利率區間（4.1% - 6%）布局較少，而在高票面利息則投入較高比重（基金當前收益率為 6.26%，截至 6 月底），藉此達到長期績效比較好的效果，但也因此拉高了基金的波動度（五年年化波動度 8.81%，同類平均 8.5%）。

雖然基金操作較為積極，但是基金平均信評依舊控制在高收益債券中最好的 BB 級，可見基金並未因為追逐報酬就犧牲掉債券品質。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

低利環境有利美高收，偏積極的債券投資人選美盛美高收

在全球依舊維持低利率、低通膨與大環境寬鬆的政策之下，有利像美國高收益債這類的高息資產。美盛美高收基金透過較積極、但不犧牲債券品質的操作，締造過去長期亮眼的績效，同時也提高基金能配出較高配息的能力。美盛西方資產美國高收益債券基金有漲跌較同類型大的特性（Beta 值 1.08），適合風險容忍度較高的投資人。

鉅亨精選基金

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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