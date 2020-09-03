WeChat、TikTok禁令 傳白宮9/20公布適用範圍和生效時間

彭博引述知情人士說法報導，川普政府正在討論對中國兩大社群平台 WeChat 和 TikTok 的禁令範圍和生效日期，可能在 9 月 20 日前後公開決策細節。

負責執行禁令的美國商務部正在草擬文件，釐清禁止美國企業和兩家公司交易的確切範圍和實施日期，預定以聯邦公報的形式對外公告。目前不清楚是否會在公告當天一併生效，還是會有過渡期，給企業有遵守規定的緩衝時間。

各方也想知道，這道禁令只限在美國的業務，還是全球業務都會受影響。假如是後者，美國大批企業營收將受到傷害。

一些美國官員暗示禁令不會影響美國企業的中國業務，但白宮內部似乎有不同聲音。

白宮在 8 月 6 日針對騰訊的 WeChat(微信國際版) 和字節跳動的 TikTok(抖音國際版) 下達限期交易命令，受美國司法管轄的任何人或企業 45 天後不得與兩者交易，而 9 月 20 日正是期限屆滿日。

知情人士說，禁令的範圍攸關生效日期。舉例來說，假如禁令適用所有騰訊業務，就會設置過渡期讓企業有時間遵守；假如禁令範圍較小，過渡期可能較短甚至是立即生效。

報導指出，最終禁令是否會擴大到美國以外地區，全看川普怎麼定奪。

企業反應

川普政府正在蒐集企業看法，希望制訂更清晰的綱要，避免不必要的後果。根據上海美國商會的調查，假如禁令不限美國本土，適用於在中國的美國企業和美國公民，將嚴重打擊美企競爭力。將近半數受訪企業表示營收將因此下滑，11.3% 企業預測營收降幅超過 30%。

目前美國政府要求字節跳動須在本月中旬之前分拆美國事業才能免於遭禁，知情人士說，假如 TikTok 妥善處理最初行政命令中提及的國家安全風險，包括把美國事業賣給白宮首肯的買家，川普可以選擇不實施禁令。

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 本周重申 TikTok 和 WeChat 都構成國家安全威脅，且川普政府將鎖定更多中國 app。

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