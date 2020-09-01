Fed副主席對YCC持開放態度 不會僅因失業率下滑而升息

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週承諾放寬通膨目標後，Fed 副主席 Richard Clarida 週一 (31 日) 表示，不會只因為失業率下降就升息，並對採取殖利率曲線控制 (Yield Curve Controls，YCC) 手段抱持開放態度。

Clarida 週一 (31 日) 在彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International) 的演講中談及 Fed 最新的貨幣政策框架，他認為過去的貨幣政策並不適用於當前環境，因此未來不會僅因失業率下降而升息。

上週，鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會中宣布，將允許通膨率暫時高於 2% 的目標水平，以彌補先前的不足。

Clarida 表示：「這項政策變化傳達了 Fed 的觀點，即在沒有證據顯示物價通膨持續或可能持續高於目標水平，抑或是影響金融穩定的情況下，低失業率本身並不會是我們採取政策行動的充分誘因。」

Clarida 坦承，過去的貨幣政策並不適用於當前的長期低利環境，如今 Fed 不會僅因失業率下滑而升息。

Clarida 同時表示，目前他和同僚們並不認為負利率是可行方案，但對採取殖利率曲線控制則抱持較開放態度。

他認為，儘管當前環境並不支持設定殖利率上限和目標，然而若情勢出現變化，這依然會是 FOMC 評估的選項之一。

Clarida 指出，由於上週宣布的新政策架構，決策者可能針對前瞻指引的下一步進行討論。

「我和我的同僚們相信，新架構代表著貨幣政策策略關鍵而穩健的發展，它允許 Fed 現在或未來執行政策時，能夠繼續完成我們的使命。」