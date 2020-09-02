散戶當心 伊爾艾朗：股市可能大跌 聰明錢準備好了  

安聯首席經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 在金融時報投書中表示，最近幾個月因為股市屢創新高而獲益的散戶投資人，應當留意選擇權市場部位變動所釋放的警訊。

他說：「看似永無止境的漲勢... 讓人以為價格獲得整個專業投資環境的背書和支持。雖然一直有估值偏離經濟和企業經營基本面的聲音，但少有基金經理人願意做空挑戰市場。」儘管如此，「精明老練的投資人」正在利用衍生性商品，表達他們審慎的立場，一般散戶應該留意。

伊爾艾朗表示，一小撮股票飛漲，如蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US)、亞馬遜 (AMZN-US)，顯示美國金融市場勇於承擔風險。「股市反映的不是對未來深思熟慮過後的押注，而是許多投資人堅定相信有利而且可預期的流動性環境將持續存在，背後靠多國央行可靠的刺激支撐。」

他指出，衍生性商品市場表現上看來無異於股市，但實際情況不只如此。投資人擔心錯過漲勢買進買權，藉此限縮風險，並在追漲過程中採取策略性布局。

但另一方面，聰明錢已經在布局「尾部保護」(tail protection)，規避市場突然大幅下挫的風險，「因此我們看到波動率指數 (VIX) 和股市脫鉤」。伊爾艾朗說，這代表一旦賣方占上風，散戶就身陷格外脆弱的境地。

伊爾艾朗指出，股市大跌必須發生重大震撼事件，例如嚴重的經濟不景氣捲土重來、貨幣或財政政策重大失誤、市場違約或流動性事件。當這類事件發生，極有可能發生進一步的市場動盪，特別是當前缺乏可以做為不景氣緩衝的空頭基礎，小散戶可能面臨大損失。