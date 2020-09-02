Nvidia聯手三星美光！推首款Ampere怪獸級RTX 3090顯卡

週二 (1 日) 繪圖晶片製造商 Nvidia 與三星、美光合作，推出首款「Ampere」架構的 GeForce RTX™ 30 系列顯卡，包括 RTX 3080、RTX 3070，以及怪獸級性能的 RTX 3090 顯卡 (GPU)。

受此消息影響，Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.37% 至每股 552.84 美元。今年早些時候，Nvidia 超越英特爾成為市值最大的美國晶片公司。

Nvidia 週二推出一系列功能強大的遊戲晶片 GeForce RTX 3090、3080 和 3070，效能是先前版本兩倍，而且價格維持不變，提供更高的性價比吸引買家。

NVIDIA 執行長黃仁勳在網路發表會上提到：「NVIDIA Ampere 架構的顯卡，讓該公司跨出未來巨大的一步。」

黃仁勳表示：「GeForce RTX 30 系列成為該公司史上最大的世代躍進。NVIDIA RTX 融合可編程著色引擎、光線追蹤和 AI 打造全新的遊戲世界。20 年後我們回顧現在這個時刻，將會發現這是未來遊戲的起始點。」

Nvidia 將基本卡和中階顯卡價格持穩，同時將高階顯卡價格下調 1000 美元。與前一代 Turing 架構的顯卡相比，GeForce RTX 3090、3080 和 3070 最高提升 2 倍效能與改善能源效率 1.9 倍。

Nvidia 推出首款「Ampere」架構的 GeForce RTX™ 30 系列顯卡 (圖片：NVIDIA 官網)

最新推出的顯卡採用記憶體技術 GDDR6X，可將 Nvidia 晶片中用於處理數據量增倍，享受無與倫比的效能。

值得一提的是，GeForce RTX 3090 被稱為「BFGPU (Big Ferocious GPU)」，被執行長黃仁勳稱為「怪獸級顯卡」。

該顯卡具備三槽、雙軸、順流設計的靜音器，比其旗艦產品 Titan RTX 運行速度快 50%，靜音 10 倍，GeForce RTX 3090 售價為 1,499 美元，遠低於 Titan RTX (2,499 美元)。

三星美光合作

這些晶片採用美光 (MU-US) 和三星電子 (005930-KR) 新記憶體技術來生產，提高視訊遊戲的圖形處理能力，

Nvidia 高層表示，該公司已與三星公司合作採 8 奈米晶片製程來生產新的 GeForce 晶片，儘管不是最新的 5 奈米工藝製程，但 Nvidia 的晶片將比其他採用同樣 8 奈米工藝的三星晶片快 10% 左右。

美光科技運算與網路業務部門資深副總裁暨總經理 Thomas Eby 稱：「與傳統記憶體不同，GDDR6X 擁有強大的資料速率，可以跟上遊戲創新和數據需求應用的步伐。」

(圖片：NVIDIA 官網)

RTX 3080 將於 9 月 17 日上市，RTX 3090 於 9 月 24 日上市，RTX 3070 於 10 月上市。該公司約有六週新顯卡銷售期。