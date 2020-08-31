多頭分析師：技術指標表明美股超買 標普500短期將見修正

分析師警告，雖然美股繳出自 1986 年以來最佳的 8 月份成績，但關鍵的技術指標表明，美股可能有短期修正的風險。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 週五 (28 日) 表示，由短線來看，技術指標顯示標普 500 指數上漲得太快，目前進入明顯超買區域。

Hogan 雖為長期美股多頭，但他引用相對強弱指標 (RSI) 的圖表說明，當 RSI 在在 50 左右，市場基本上是中性的，在 30 左右，說明已被超賣，若達到 60 或 70 時，意味著超買。如今，標普 500 指數的 RSI 已經超過 75，是明顯的超買。

(鉅亨網圖表)

Hogan 警告，標普 500 指數在 9 月份和 10 月份，可能下跌 5% 至 10%。

不過他表示，投資者可能不需要恐慌，甚至於，要是手上還有現金，當修正過後，可能是個更好的買入機會。

Hogan 表示，美股仍可能脫離上漲的軌道，特別當美國總統大選前，第二輪防疫援助計畫遲遲不能通過，或是與中國的緊張加劇，是主要的利空風險。

標普 500 指數本月已上漲逾 6%，上週五收在 3500 點上方。以今年 3 月 23 日的低點起算，目前已經反彈 52%，今年迄今的漲幅則達近 9%。

Hogan 認為，標普 500 指數處於長期牛市中，只是漲得有點過頭。他對未來 12 個月的目標價為 3600，從點數上看，這似乎不多，但它不會平穩直線向上，而會出現修正轉折。

此外，他表示會利用股市修正，鎖定對經濟局勢敏感的族群，特別像是金融、能源與工業股，因為「2021 年將會有大量的經濟活動」。