對戰Prime！沃爾瑪Walmart+ 2週後誕生 激勵股價漲逾6%

沃爾瑪 (WMT-US) 週二宣布 2 週後將推出新訂閱服務 Walmart+，且年費低於競爭對手亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime 服務，激勵股價大漲 6% 以上。

這是零售巨擘沃爾瑪最新抗擊亞馬遜之舉，且凸顯其商店基礎價值。沃爾瑪週二股價上漲 8.74 美元或 6.29%，收 147.59 美元，創下 52 週新高點紀錄。今年迄今沃爾瑪股價上漲 24%。

沃爾瑪表示， Walmart+ 將結合其 4700 家商店以上的電商業務，其中 2700 家商店具有當日發貨功能。Walmart + 年費 98 美元，或月費 12.95 美元，會員可享用無限制商店免費送貨服務、燃料折扣，以及在實體商店購物時可使用沃爾瑪 app 中的「掃描付款 (Scan & Go)」功能。

這消息不令人意外，因為 7 月初已有沃爾瑪訂閱服務的相關報導，當時的臆測已提振沃爾瑪股價，分析師認為沃爾瑪推訂閱服務有助於對抗亞馬遜，尤其是在雜貨等關鍵領域。

亞馬遜 Prime 年費 119 美元或月費 12.99 美元，但除了快速的免運服務外，Prime 會員可享受音樂和影視串流服務。對此強大勁敵，沃爾瑪表示將「利用其廣泛優勢，位會員提供各種服務和產品的額外優惠。」Prime 有 30 日免費試用期，而 Walmart + 僅 15 日。

投資者昂首盼望 Walmart + 的誕生，因為這代表零售巨擘沃爾瑪向電商領域邁進一大步，在新冠疫情加速消費者習慣的轉變，消費者越來越習慣街邊取貨和快速運送，此舉是跟上趨勢、留住顧客並在疫情後擴大市占的重要一步。

沃爾瑪近年來一直沒有省去對技術和電商的投資，因此以此方式進一步發揮己身力量也合情合理，尤其沃爾瑪還能利用其龐大的商店基礎來加速履行訂單。

今年怪事特別多，或許最奇怪的變化之一是，在幾乎全民網購的同一年，大型零售商和實體商店的競爭力竟也能鞏固起來，將劣勢轉為優勢。