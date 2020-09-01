散戶瘋湧買蘋果特斯拉 多家交易平台龜速大當機

週一 (31 日) 蘋果與特斯拉股票分割計畫正式生效，帶動散戶投資人瘋狂湧入股市，與此同時，多家熱門交易平台似乎難以滿足散戶爆量需求，交易系統遭逢技術性問題，導致用戶下單龜速、功能運行緩慢甚至交易中斷。

許多熱門交易平台用戶週一抱怨系統當機、運行緩慢，甚至無法交易，這些平台包括 Robinhood、Charles Schwab、TD Ameritrade 和 Vanguard Group。

TD Ameritrade 用戶在網路平台和手機應用上都遇到了非常緩慢的問題，該公司表示，問題已經得到解決，正與受影響的客戶合作，解決客戶的任何擔憂。

散戶抱怨 TD Ameritrade 運行緩慢。(圖片：electricalenginerd)

Robinhood 用戶抱怨平台運行緩慢、無法登入使用某些功能、看不到帳戶餘額等問題。Robinhood 發言人表示：「一些客戶遇到了訂單狀態更新延遲的問題，但已經得到了解決，我們對由此帶來的不便表示歉意。」

Robinhood 承認在部署修補程式後出現一個問題，但強調不是由於兩支股票的股票分割造成的。

Robinhood 承認在部署修補程式後出現一個問題 (圖片：Robinhood 推特)

Charles Schwab 的某些客戶可能間歇性無法登入 http://Schwab.com。該公司推文回應，由於技術問題，正在努力盡快恢復服務，感謝您的耐心等候，對於用戶帶來的不便深表歉意。

週一特斯拉 (TSLA-US) 一股分拆成五股，其股價上漲 12.57% 至每股 498.32 美元，而蘋果 (AAPL-US) 一股拆成四股，其股價上漲 3.39% 美元至每股 129.04 美元。