〈車市〉8月新車掛牌數月減2成 福特衝上第二、賓士重回進口車冠軍

國內 8 月新車銷售統計出爐，受到後半月進入農曆民俗月影響，單月掛牌數下滑至 3.48 萬台，月減 20.7%，但仍年增 45.4%，創下近 20 年來 8 月次高紀錄，其中，福特在新款休旅車 Kuga 熱銷下，成大黑馬一舉衝上第二名，而賓士、BMW 在新車到港數增加下，重返豪華進口車前 2 名；前 8 月累計掛牌數達 28 萬 8565 台，較去年同期成長 3.3%。

從 8 月前十大車商表現來看，僅福特、賓士、BMW 銷量較上月成長，其中，豪華進口車賓士、BMW 前 2 月受疫情影響，新車到港數減少，導致交車延後，在遞延交車量帶動下，銷量分別較上月大增 33.4%、21.9%。

在新車到港數增加下，賓士擠下和泰車 (2207-TW) 旗下進口車 LEXUS，重返睽違 3 個月的豪華車銷售冠軍寶座，掛牌數衝上 2680 台，BMW 掛牌數也達到 1628 台，成為豪華進口車排名第二，LEXUS 掛牌數則是 1588 台。而電動車龍頭 Tesla 掛牌數也有 817 台，較上月大幅成長逾 39 倍。

福特在 8 月持續成為銷量大黑馬，今年推出大改款的休旅車 Kuga 表現亮眼，趁著 Honda 休旅車 CR-V 小改款交接時期，成為國產中型休旅車銷售冠軍，加上去年推出的房車 Focus 銷量續強，帶動 8 月銷售排名大幅攀升，由 7 月的第四名挺進第二。

和泰車 (2207-TW) 旗下 Toyota 與 LEXUS 兩大品牌分居國產冠軍與豪華車季軍，8 月總銷量較 7 月衰退 30.9%，達 10888 台，市占率雖小幅下滑至 31.2%，但仍領先群雄，其中，Toyota 市占率仍高達 26.7%。

展望 9 月車市，業者指出，上半月仍是民俗月銷售淡季，買氣可望從下半月逐步升溫，不過，由於仍處產業淡季，加上進口車 8 月已大量交車，預估總銷售量將較 8 月下滑。