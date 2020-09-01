相隔9年 台塑集團總裁王文淵第三度接紡拓會董事長

紡拓會今 (1) 日召開第 16 屆第 1 次董事會，會中改選董事長，董事會成員一致推選台塑 (1301-TW) 集團總裁王文淵擔任第 16 屆董事長，這也是王文淵在 2011 年卸任、相隔 9 年後，第三度接掌紡拓會。

上、中、下游的副董事長則分別由力麗 (1444-TW) 董事長郭紹儀、佳和 (1449-TW) 董事長翁茂鍾、南緯 (1467-TW) 董事長林瑞岳接任。

王文淵過去曾在 2005、2009 年出任紡拓會董事長，也是名譽董事長，據了解，此次回鍋，主要是新冠肺炎疫情及美中抗衡，導致全球經濟大衰退衝擊紡織業，紡拓會董事會成員認為，借重王文淵豐富的經營經驗及長才，有助帶領產業突圍，同時也能藉此挑選適當的接任人選。

王文淵表示，紡織業曾經是台灣主要創造外匯的產業，現在雖然逐漸沒落，佔 GDP 的比例不高，但台灣是全球機能性紡織品主要原料供應來源，紡織業仍是台灣的重要基本工業，必要加以扶植，持續發展。

王文淵近一步指出，因應全球紡織產品正走向機能性、環保及智能趨勢，將聚焦強化研發與創新設計能力，朝高價值及差異化產品精進，以提升附加價值，並繼續拓展海外市場，同時持續朝向永續發展的目標邁進。