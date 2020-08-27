和泰車改款車、新車系接連發 下半年營運看俏

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (27) 日宣布，TOYOTA 2021 年式全新 RAV4 正式上市，全新導入 2.0 L ADVENTURE 4WD 車型，同時，成長強勁的進口車品牌 LEXUS 21 年式 ES250 車型導入 F SPORT 等級，接下來第四季將推出受消費者高度矚目的國產休旅新車款 Corolla Cross，添營運新動能。

和泰車預計第四季推出 Corolla Cross，主打國產小休旅市場，據悉車款大小將介於 ToyotaC-HR 和 RAV4 間，可補足二車款間車型空缺，提供車主更多元級距選擇，法人看好，新車系加入對和泰車是正向挹注。

在 Corolla Cross 推出前，和泰車新推出 2021 年式 TOYOTA RAV4，和泰車說明，RAV4 去年上市至今累計銷售已突破 5 萬台，持續稱霸台灣 SUV 銷售冠軍，本次全新改款除了全車系搭載運動車頂架增添運動氣息，且為同級唯一搭載「E-Mirror 電子式後視鏡」，具備緊急錄影、事故緊急紀錄及 APP 智慧操作等三大功能。

另一方面，LEXUS 在新年式 ES 200 車型上，升級全新 2.0 升引擎動力，平均油耗則由 13.3km/L 提升至 15.7km/L，大幅提升 18%，而 ES 250 車型則導入 FSPORT 等級，全力搶攻進口中型房車的銷售版圖。

國泰證期研究部表示，政府汰舊換新政策延長 5 年可能性高，而國內疫情表現相較穩定，使國旅需求持續熱絡，有利推升民眾購車意願，同時，截至 7 月國內 15 年車齡以上保有量達 268 萬台，顯然未來潛在的汰舊換新需求仍高，預估台灣車市未來 5 年有望維持 45 萬台正負 3% 的銷售量。